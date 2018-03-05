Kayıt
16:42 05 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Nijer'deki pusuda öldürülen ABD askeri La David Johnson'ın eşi Myeshia Johnson

    IŞİD, Nijer'de pusuya düşürdüğü 4 ABD askerinin son anlarını yayınladı

    © AFP 2018/ GASTON DE CARDENAS
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    0 52

    IŞİD geçen yıl ekim ayında Batı Afrika ülkesi Nijer'de pusuya düşürüp öldürülen 4 ABD askerinin son anlarını gösteren görüntüleri yayınladı.

    Mesajlaşma uygulaması Telegram'da IŞİD'e ait bir hesapta yayımlanan görüntüler ABD askerlerinin kaskına takılı kameralardan çekilen görüntülerden derlendi.

    IŞİD'e biat ettiği belirtilen Cemaat Nusreti İslam vel Muslimin (JNIM) adlı örgüt üyelerinin yayınladığı yaklaşık 9 dakikalık propaganda videosunda, 4 Ekim'de Nijer'in Tongo Tongo bölgesinde pusuya düşürülen 12 ABD askerinin militanlarla çatışmaları yer alıyor.

    ÇATIŞMADA 4 ABD ASKERİ VE 21 IŞİD MENSUBU ÖLMÜŞTÜ

    Nijer-asker
    © AP Photo/ Rebecca Blackwell
    Nijer'de ilk kez ABD askerleri hayatını kaybetti
    12 ABD askeri ve 30 Nijer askeri yaklaşık 50 IŞİD üyesinin pususuna düşürülmüş, çatışmada 4 ABD askeri ve 21 IŞİD üyesinin öldüğü açıklanmıştı.

    IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin fotoğraflarıyla başlayan videoda, silahlı militanların çöl bölgesinde askerleri pusuya düşürdüğü, ABD askerlerinin de koruma amacıyla araçlarını ve sis bombalarını kullandığı görülüyor. Renkli sis bombalarının ayrıca hava desteği için atıldığı da anlaşılıyor.

    Görüntüleri çeken askerin yere düşmesi ve militanlar tarafından infaz edilmesiyle görüntüler sonlanıyor.

    Askerler saldırıya uğradıklarında üst düzey bir IŞİD yöneticisinini aramak için gittikleri Mali sınırındaki bir köyden geri dönüyordu.

    Saldırıda 35 yaşındaki Başçavuş Bryan Black, 39 yaşındaki Başçavuş Jeremiah Johnson, 29 yaşındaki Başçavuş Dustin Wright ve 25 yaşındaki çavuş La David Johnson öldürülmüştü..

    JNIM örgütünün Mart 2017'de Batı Afrikalı cihatçılar tarafından kurulduğu ve ilk olarak El Kaide örgütüne biat ettiği belirtildi.

    BBC'nin aktardığına göre bazı uzmanlar örgütün geçen ay IŞİD'e biat ettiğini açıklasa da IŞİD sosyal medya hesaplarında bu gelişmeye dair bir paylaşımda bulunmadı.

    TRUMP'IN ÖLEN ASKER İÇİN 'BAŞINA GELECEKLERİ BİLİYORDU' DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

    ABD askeri
    © AFP 2018/ MUNIR UZ ZAMAN
    Nijer'deki saldırıda ölen ABD askerlerinin sayısı 4'e yükseldi
    ABD Başkanı Donald Trump'ın taziye telefonunda pusuda öldürülen askerlerden La David Johnson'ın eşine' askerE yazıldığında başına gelecekleri biliyordu' dediği öne sürülmüştü. Trump ise asker eşinin iddiasını 'tamamen uydurma' diyerek yalanlamıştı.

    Florida'dan Demokrat Kongre üyesi Frederica Wilson da Trump ile asker eşi arasındaki konuşmayı duyduğunu ve Trump'ın görüşme sırasında ayırca askerin adını unuttuğunu da söylemişti. Trump bu iddiayı da reddetmişti.

    Nijer'de yaklaşık 800 ABD askeri, yerel güçleri eğitmek ve insansız hava araçlarını kullanmak için konuşlu durumda.

    Ekimdeki pusu Nijer'de ABD askerlerinin ölümüyle sonuçlanan ilk saldırı olma özelliği taşıyor.

    İlgili konular:

    Nijer, ABD'den militanlara karşı silahlı İHA kullanmasını istedi
    Dunford: ABD, Nijer'deki operasyonlarına devam edecek
    ABD'nin ilk kez kayıp verdiği Nijer saldırısı hakkında Pentagon'dan açıklama
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Keşfedilmeyi bekleyen tarih: Hisarkaya
    Keşfedilmeyi bekleyen tarih: Hisarkaya
    Karikatür
    Peskov: Hiçbir ülkeye gönderme yok
    Rusya Silahlı Kuvvetleri
    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam