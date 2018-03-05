IŞİD, Nijer'de pusuya düşürdüğü 4 ABD askerinin son anlarını yayınladı

Mesajlaşma uygulaması Telegram'da IŞİD'e ait bir hesapta yayımlanan görüntüler ABD askerlerinin kaskına takılı kameralardan çekilen görüntülerden derlendi.

IŞİD'e biat ettiği belirtilen Cemaat Nusreti İslam vel Muslimin (JNIM) adlı örgüt üyelerinin yayınladığı yaklaşık 9 dakikalık propaganda videosunda, 4 Ekim'de Nijer'in Tongo Tongo bölgesinde pusuya düşürülen 12 ABD askerinin militanlarla çatışmaları yer alıyor.

ÇATIŞMADA 4 ABD ASKERİ VE 21 IŞİD MENSUBU ÖLMÜŞTÜ

© AP Photo/ Rebecca Blackwell Nijer'de ilk kez ABD askerleri hayatını kaybetti

12 ABD askeri ve 30 Nijer askeri yaklaşık 50 IŞİD üyesinin pususuna düşürülmüş, çatışmada 4 ABD askeri ve 21 IŞİD üyesinin öldüğü açıklanmıştı.

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin fotoğraflarıyla başlayan videoda, silahlı militanların çöl bölgesinde askerleri pusuya düşürdüğü, ABD askerlerinin de koruma amacıyla araçlarını ve sis bombalarını kullandığı görülüyor. Renkli sis bombalarının ayrıca hava desteği için atıldığı da anlaşılıyor.

Görüntüleri çeken askerin yere düşmesi ve militanlar tarafından infaz edilmesiyle görüntüler sonlanıyor.

Askerler saldırıya uğradıklarında üst düzey bir IŞİD yöneticisinini aramak için gittikleri Mali sınırındaki bir köyden geri dönüyordu.

Saldırıda 35 yaşındaki Başçavuş Bryan Black, 39 yaşındaki Başçavuş Jeremiah Johnson, 29 yaşındaki Başçavuş Dustin Wright ve 25 yaşındaki çavuş La David Johnson öldürülmüştü..

JNIM örgütünün Mart 2017'de Batı Afrikalı cihatçılar tarafından kurulduğu ve ilk olarak El Kaide örgütüne biat ettiği belirtildi.

BBC'nin aktardığına göre bazı uzmanlar örgütün geçen ay IŞİD'e biat ettiğini açıklasa da IŞİD sosyal medya hesaplarında bu gelişmeye dair bir paylaşımda bulunmadı.

TRUMP'IN ÖLEN ASKER İÇİN 'BAŞINA GELECEKLERİ BİLİYORDU' DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

© AFP 2018/ MUNIR UZ ZAMAN Nijer'deki saldırıda ölen ABD askerlerinin sayısı 4'e yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın taziye telefonunda pusuda öldürülen askerlerden La David Johnson'ın eşine' askerE yazıldığında başına gelecekleri biliyordu' dediği öne sürülmüştü. Trump ise asker eşinin iddiasını 'tamamen uydurma' diyerek yalanlamıştı.

Florida'dan Demokrat Kongre üyesi Frederica Wilson da Trump ile asker eşi arasındaki konuşmayı duyduğunu ve Trump'ın görüşme sırasında ayırca askerin adını unuttuğunu da söylemişti. Trump bu iddiayı da reddetmişti.

Nijer'de yaklaşık 800 ABD askeri, yerel güçleri eğitmek ve insansız hava araçlarını kullanmak için konuşlu durumda.

Ekimdeki pusu Nijer'de ABD askerlerinin ölümüyle sonuçlanan ilk saldırı olma özelliği taşıyor.