Kenya'da aşırı yağış baraj kapağını patlattı: 20'si çocuk 41 ölü

© AP Photo / Kabba Kargbo Sierra Leone'deki sel felaketinde ölenlerin sayısı bini geçti

Kenya sel felaketleriyle boğuşuyor. Ülkede yaşanan ağır kuraklığın ardından haftalar süren aşırı yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle ülkede 170'den fazla kişi hayataını kaybetti.

Son facia haberi ise ülkenin 4. en büyük şehri Nakuru'da bulunan Solai bölgesinden geldi.

Solai'de sulama ve balıkçılık için kullanılan özel Patel Barajı'nın kapağı aşırı yağış nedeniyle gece saatlerinde patladı.

2.000'DEN FAZLA KİŞİNİN EVSİZ KALDIĞI BELİRTİLİYOR

Azgın sular iki köyü yerle bir etti. Polis yetkilileri faciada 20'si çocuk 41 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yerel polis şefi Gideon Kibunjah birçok kişinin evinde uyurken faciaya yakalandığını, trajedinin mağdurları için arama çalışmalarının sürdüğünü ayrıca 36 kişinin yaralandığını söyledi.

Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bölgede birçok kişi elektriksiz kaldı. 2 binden fazla kişinin ise evsiz kaldığı belirtiliyor.

'CEHENNEM GİBİYDİ'

Faciadan kurtulan Ngugi Njoroge akşam yemeğini yedikleri sırada sel sularına kapıldıklarını, kendisinin bir ağaca tutunarak hayatta kaldığını aktararak "Cehennem gibiydi" dedi.

Kenya Kızılhaçı ise faciadan yaklaşık 500 ailenin etkilendiğini duyurdu. Ülkede marttan bu yana süren aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketlerinde 200'e yakın kişi hayatını kaybetti, 220.000 kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Kızılhaç'ın verilerine göre marttan beri ülkede 8.500 hektarlık tarım alanı su altında kaldı, yaklaşık 20 bin hayvan telef oldu.