Macron'dan Fela Kuti'ye selam: Tapınakta olan tapınakta kalır

Salı günü Moritanya'dan Nijerya'ya geçen Macron, Abuja'da Afrika Birliği zirvesine katılıp Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ile görüşmesinin ardından soluğu Lagos'da aldı.
Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı, Lagos'da, Batılı tasavvuru aşan bir Afrika müziği, yaşam biçimi ve muhalifliğine imza atmış Fela Kuti'ye ithaf edilen 'Yeni Afrika Tapınağı'nda çılgın bir gece geçirdi.
GERÇEK 'SİYAH BAŞKAN'
ASKERİ DİKTATÖRLÜĞÜ KARŞI
Onun 1970'lerde kurduğu ve bağımsızlık ilan ettiği Kalakuta Cumhuriyeti isimli komünde 'Afrika Tapınağı' adında gece kulübü-konser salonu karışımı bir mekan da vardı, ama askeri diktatörlük ve orduyu eleştirdiği şarkılarının ardından askerler tarafından komün basıldı, yaşlı annesi öldürüldü.
MACRON'NUN NİJERYA MAZİSİ
Fransa lideri geldiği için göbek dansçıları ve esrar içenler ortalıkta gözükmese de sazlar,çalgılar, davullar coştu, kıvrak danslar eksik olmadı.
Sahneye çıkıp soru-cevap seansı yapan Macron'un ''Bu gece burada olmaktan çok mutluyum'' sözleri tezahüratlarla karşılandı.
'ELBETTE ANLATACAK DEĞİLİM'
Nijerya'da stajyerken neler yaşadığı sorusuna ''Elbette tüm o anıları paylaşacak değilim, çünkü tapınakta olan tapınakta kalır'' yanıtı, kalabalıktan alkış ve kahkaha tufanı kopardı.
SOYINKA İLE GÖRÜŞTÜ
Macron, bugün Lagos'da 'Alliance Francaise' isimli Fransız kültür merkezini açarken Wole Soyinka ile de biraraya geldi. Nobel Edebiyat Ödülü verilen ilk Afrikalı olan Wole Soyinka aynı zamanda Fela Kuti'nin kuzeni.
Fransa lideri, Nijerya'nın üç eyaletinde 475 milyon dolarlık yatırım anlaşmaları imzalamayı da ihmal etmedi.
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