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01:12 05 Temmuz 2018
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    Emmanuel Macron, Nijerya'nın Lagos kentinde Fela Kuti'ye ithaf edilen 'Yeni Afrika Tapınağı'nda

    Macron'dan Fela Kuti'ye selam: Tapınakta olan tapınakta kalır

    © REUTERS / Ludovic Marin
    Afrika
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    Afrika'nın eski sömürgeci güçlerinden Fransa'nın neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijerya ziyaretinde Afrika müziği, kültürü ve muhalifliğinin doruklarından birini oluşturan Fela Kuti'nin 'tapınağına' koştu. 'Afrobeat' ile kendinden geçen 40 yaşındaki Macron ''Tapınakta yaşanan tapınakta kalır'' dedi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Charles Platiau
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    Frankofon Afrika'nın yanısıra İngilizce konuşan Afrika ile de ilişkileri geliştirmeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 2020'de başlayacak Afrika Kültürü Mevsimi etkinlikleri kapsamında şimdiden karşı kıtaya çıkarmalar yapıyor.

    Salı günü Moritanya'dan Nijerya'ya geçen Macron, Abuja'da Afrika Birliği zirvesine katılıp Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ile görüşmesinin ardından soluğu Lagos'da aldı.

    Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı, Lagos'da, Batılı tasavvuru aşan bir Afrika müziği, yaşam biçimi ve muhalifliğine imza atmış Fela Kuti'ye ithaf edilen 'Yeni Afrika Tapınağı'nda çılgın bir gece geçirdi.

    GERÇEK 'SİYAH BAŞKAN'

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Ludovic Marin
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    1938-1977 arasında yaşayan Nijeryalı müzisyen, besteci ve şarkıcı, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın öncesinde olduğu gibi sonrasında da 'Siyah Başkan' denilince akla gelen ilk isim olmaya devam ediyor.

    ASKERİ DİKTATÖRLÜĞÜ KARŞI

    Onun 1970'lerde kurduğu ve bağımsızlık ilan ettiği Kalakuta Cumhuriyeti isimli komünde 'Afrika Tapınağı' adında gece kulübü-konser salonu karışımı bir mekan da vardı, ama askeri diktatörlük ve orduyu eleştirdiği şarkılarının ardından askerler tarafından komün basıldı, yaşlı annesi öldürüldü.

    ABD Başkanı Donald Trump- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Siyasi muhalifliği yüzünden sayısız kez hapse atılan, bir dönem 24 eşi olan Kuti'nin anısına çocuklarının kurduğu 'Yeni Afrika Tapınağı'nda salı gecesi Siyah Başkan'ın takipçileri açısından sıradan, Macron içinse sıradışı bir gece yaşandı.

    MACRON'NUN NİJERYA MAZİSİ

    Fransa lideri geldiği için göbek dansçıları ve esrar içenler ortalıkta gözükmese de sazlar,çalgılar, davullar coştu, kıvrak danslar eksik olmadı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AFP 2018 / Eric FEFERBERG
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    Darbuka benzeri vurmalı çalgılarda maharetini sergilerken kendinden geçmiş gözüken Macron, 20'li yaşlarındayken Fransa'nın Nijerya Büyükelçiliği'nde 6 ay stajyerlik yaptığını ve Nijerya'yı çok sevdiğini belirtti.

    Sahneye çıkıp soru-cevap seansı yapan Macron'un ''Bu gece burada olmaktan çok mutluyum'' sözleri tezahüratlarla karşılandı.

    'ELBETTE ANLATACAK DEĞİLİM'

    Nijerya'da stajyerken neler yaşadığı sorusuna ''Elbette tüm o anıları paylaşacak değilim, çünkü tapınakta olan tapınakta kalır'' yanıtı, kalabalıktan alkış ve kahkaha tufanı kopardı.

    Macron Fildişi Sahilleri
    © AFP 2018 / PHILIPPE WOJAZER
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    SOYINKA İLE GÖRÜŞTÜ

    Macron, bugün Lagos'da 'Alliance Francaise' isimli Fransız kültür merkezini açarken Wole Soyinka ile de biraraya geldi. Nobel Edebiyat Ödülü verilen ilk Afrikalı olan Wole Soyinka aynı zamanda Fela Kuti'nin kuzeni.

    Fransa lideri, Nijerya'nın üç eyaletinde 475 milyon dolarlık yatırım anlaşmaları imzalamayı da ihmal etmedi.

    Etiketler:
    Tapınak, Yeni Afrika Tapınağı, Wole Soyinka, Fela Kuti, Emmanuel Macron, Lagos, Nijerya, Fransa
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