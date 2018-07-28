Lungu, "Türk ekonomisi Zambiya için örnek teşkil ediyor. Türkiye'den aldığımız ilhamla 2030 hedeflerimize ulaşmak istiyoruz'' dedi.
Türkiye'nin sağlık, turizm ve medya konularında ülkesine verdiği desteğe teşekkür eden Lungu, sağlık sektöründeki işbirliğinin derinleştirilmesi için Zambiya Sağlık Bakanı'nın yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
ELEKTRİK TALEBİ
Erdoğan'la elektrik üretimi konusunda bir takım özel görüşmeler yaptığını söyleyen Lungu, "Elektrik tedariki ile ilgili Türk şirketlerin desteğinizi bekliyoruz'' dedi.
EUROBOND TALEBİ
Zambiya'nın 3 milyar tutarında eurobond ödemesi için Türkiye'nin finansal desteğini aradığına dikkati çeken Lungu, bir Türk şirketinin eurobondların geri ödemesine ilişkin anlaşma imzalamak istediğini, pürüzlerin giderilmesi için Erdoğan'dan bu konuda destek beklediklerini söyledi.
TÜRK GİRİŞİMCİLERE KOLAYLIK
TARIMA UYGUN ARAZİLERE DAVET
Türk Hava Yolları'nın (THY) ülkeye doğrudan uçuşlara başlamasını isteyen Zambiya lideri "Türkiye, Afrika'da tarım ve hayvancılık projelerine büyük ilgi gösteriyor. Çeşitli tarım faaliyetleri için hayvancılık ve balıkçılık da dahil toplam 10 eyalette 1 milyon hektarlık tarıma uygun arazimiz mevcut'' vurgusu yaptı.
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