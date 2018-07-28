Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, başkent Lusaka'da başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yürüttüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir dizi alanda destek talep etti.

© AA / Kayhan Özer Erdoğan, Zambiya'da

Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması için bir vesile olacağı umudunu dile getirerek, heyette özel sektör temsilcilerinin, iş insanlarının da yer almasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Lungu, "Türk ekonomisi Zambiya için örnek teşkil ediyor. Türkiye'den aldığımız ilhamla 2030 hedeflerimize ulaşmak istiyoruz'' dedi.

Türkiye'nin sağlık, turizm ve medya konularında ülkesine verdiği desteğe teşekkür eden Lungu, sağlık sektöründeki işbirliğinin derinleştirilmesi için Zambiya Sağlık Bakanı'nın yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

ELEKTRİK TALEBİ © AA / Cumhurbaşkanlığı Emine Erdoğan yavru aslanları sevdi

Erdoğan'la elektrik üretimi konusunda bir takım özel görüşmeler yaptığını söyleyen Lungu, "Elektrik tedariki ile ilgili Türk şirketlerin desteğinizi bekliyoruz'' dedi.

EUROBOND TALEBİ

Zambiya'nın 3 milyar tutarında eurobond ödemesi için Türkiye'nin finansal desteğini aradığına dikkati çeken Lungu, bir Türk şirketinin eurobondların geri ödemesine ilişkin anlaşma imzalamak istediğini, pürüzlerin giderilmesi için Erdoğan'dan bu konuda destek beklediklerini söyledi.

TÜRK GİRİŞİMCİLERE KOLAYLIK

© REUTERS / Mike Hutchings Erdoğan: Belli ülkelerin üretici konumda olduğu, diğerlerinin sadece tükettiği bir düzeni asla kabul edemeyiz

Türk müteşebbislerin Zambiya'yı olan ilgisinin farkında olduklarını dile getiren Lungu, "Türk müteşebbislere özellikle inşaat alanında kolaylıklar sağlıyoruz. Türkiye'deki sosyal konut projelerinin ne kadar başarılı olduğu bilgisini aldık'' dedi.

TARIMA UYGUN ARAZİLERE DAVET



Türk Hava Yolları'nın (THY) ülkeye doğrudan uçuşlara başlamasını isteyen Zambiya lideri "Türkiye, Afrika'da tarım ve hayvancılık projelerine büyük ilgi gösteriyor. Çeşitli tarım faaliyetleri için hayvancılık ve balıkçılık da dahil toplam 10 eyalette 1 milyon hektarlık tarıma uygun arazimiz mevcut'' vurgusu yaptı.