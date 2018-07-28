Erdoğan'dan Ubuntu ülkesine 'Nkosi Sikelel' iAfrika'

BRICS'in 10. zirvesine katılıp Güney Afrika ve Zambiya'yı ziyaret eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerlendirmelerde bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı olarak BRICS zirvesine davet edildiğini belirten Erdoğan, Güney Afrika'da verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

"Küresel ekonomiye yeni bir boyut katacağını düşündüğüm 10. BRICS Liderler Zirvesi'nin, tüm dünya için hayırlı olmasını diliyorum'' diyen Erdoğan, BRICS üyesi ve davetli ülkelerin liderleriyle görüşmelerinde gerek küresel, gerekse bölgesel siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alınması fırsatı bulduklarını aktardı.

Paylaşımında, gerçekleştirdiği görüşmelerden, temaslardan ve ziyaretlerden fotoğraflara da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomik durumdan Suriye meselesine, Afrika'nın kalkınmasından Asya ile geliştirmekte olduğumuz ekonomik ve siyasi ilişkilere kadar birçok konuyu görüştüğümüz tüm liderlere teşekkür ediyorum.''

Küresel ekonomik durumdan Suriye meselesine, Afrika'nın kalkınmasından Asya ile geliştirmekte olduğumuz ekonomik ve siyasi ilişkilere kadar birçok konuyu görüştüğümüz tüm liderlere teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/EVl2cqAhn8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 28 Temmuz 2018

''Güney Afrika ziyaretimiz kapsamında bölgede yaşayan Müslüman ve Türk vatandaşı kardeşlerimizle de bir araya geldik. Başta FETÖ olmak üzere, Müslümanların bölgedeki sorunlarını ve çözüm önerilerini kendileriyle istişare ettik.''

''Ziyaretimizin son gününde de Güney Afrika'da faaliyet gösteren önemli yatırımcılar ve iş insanları ile buluşarak, ilişkilerimizin her alanda, kazan-kazan anlayışı ve eşit ortaklık temelinde gelişmesi için fikir alışverişinde bulunduk."

Ziyaretimizin son gününde de Güney Afrika'da faaliyet gösteren önemli yatırımcılar ve iş insanları ile buluşarak, ilişkilerimizin her alanda, kazan-kazan anlayışı ve eşit ortaklık temelinde gelişmesi için fikir alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/gZKswkW26u — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 28 Temmuz 2018

Erdoğan, "Ubuntu ülkesi, farklılıkların güzel bir birliktelik oluşturduğu gökkuşağı milleti Güney Afrika'ya sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" paylaşımını Türkçe anlamı "Allah Afrika'yı korusun" olan "Nkosi Sikelel' iAfrika" mesajıyla tamamladı.

"Ubuntu" ülkesi, farklılıkların güzel bir birliktelik oluşturduğu "Gökkuşağı Milleti" Güney Afrika'ya sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.



"Nkosi Sikelel' iAfrika!" pic.twitter.com/UlItoXhgn4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 28 Temmuz 2018

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