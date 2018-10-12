Etiyopya Başbakanı, protestocu askerlerle şınav çekti

Askerlerin karşısına çıkan Ahmed, kalabalıkla barışçıl bir görüşme gerçekleştirdi ve sorunun derhal çözülmesi için adım atılacağı sözü verdi.
Seems like nothing but it’s amazing for an African leader (hell, any leader) to be young and strong enough to do push-ups, here’s Ethiopia’s Prime Minister pic.twitter.com/sOUHKBoPpk— Adil (@thatethiopian) October 11, 2018
Askerlere 10 şınav çekme talimatı veren başbakanın kendisi de onlara katıldı. Şınav çekerken askerlerin yüzündeki gülümsemeler, başbakanın durumu barışçıl bir şekilde çözebildiğini gözler önüne serdi.
#Ethiopia "prime ministerial" push-up! pic.twitter.com/zjFfDz4dBL— Habtamu Seyoum (@habtamu4seyoum) October 10, 2018
Etiyopya'da yüzlerce asker ücret artışı talebiyle protestoya başladı ve bölgedeki yolların bir kısmının kapatılmasına yol açtı. Askerlerin yaklaşık yarısında Kalaşnikof ve keskin nişancı tüfekleri vardı.
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