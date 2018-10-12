Etiyopya Başbakanı, protestocu askerlerle şınav çekti

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Addis Ababa'daki ofisi önüne kendisini protesto gelen askerlere 10 şınav çekme emri verdi ve askerlerle birlikte o da şınav çekti.

© AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER Etiyopya 2011 yılına giriyor

Etiyopya'da askerler ücretlerinin yükseltilmesi için Başbakan Abiy Ahmed'in başkent Addis Ababa'daki ofisi önünde toplandı. Protesto nedeniyle bölgedeki yollar kapandı, internet saatlerce kullanılamadı.

Askerlerin karşısına çıkan Ahmed, kalabalıkla barışçıl bir görüşme gerçekleştirdi ve sorunun derhal çözülmesi için adım atılacağı sözü verdi.

Seems like nothing but it’s amazing for an African leader (hell, any leader) to be young and strong enough to do push-ups, here’s Ethiopia’s Prime Minister pic.twitter.com/sOUHKBoPpk — Adil (@thatethiopian) October 11, 2018

​Askerlere 10 şınav çekme talimatı veren başbakanın kendisi de onlara katıldı. Şınav çekerken askerlerin yüzündeki gülümsemeler, başbakanın durumu barışçıl bir şekilde çözebildiğini gözler önüne serdi.

​Etiyopya'da yüzlerce asker ücret artışı talebiyle protestoya başladı ve bölgedeki yolların bir kısmının kapatılmasına yol açtı. Askerlerin yaklaşık yarısında Kalaşnikof ve keskin nişancı tüfekleri vardı.