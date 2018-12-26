Afrika, en büyük serbest ticaret bölgesi olma yolunda

Bu da toplam 3 trilyon dolarlık GSYİH'ye sahip 55 ülkenin 1.2 milyarlık nüfusunu kapsayan tek bir pazar anlamına gelecek.
Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Rob Davies, AfCFTA'nın hayata geçmesiyle küresel çapta en büyük serbest ticaret bölgesinin kurulacağına dikkat çekti.
GÜMRÜK DUVARLARI İNECEK
Maden çıkarma ve işlemeye dayalı ihracatı çeşitlendirmeyi amaçlayan anlaşma, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kıta çapında ticaret yaptığı bölgelerin sayısını artırmayı hedefliyor.
Ekonomistlere göre devasa bir birleşik piyasaya gümrük vergisiz erişim imkanı, imalat sanayini ve hizmet sağlayıcılarını teşvik edecek.
Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, "Afrika içi ticaretin artmasıyla daha fazla sanayi üretimi, katma değer, istihdam elde etmenin peşindeyiz" dedi.
7 ÜLKE DAHA ONAYLARSA TAMAM
Serbest Ticaret Bölgesi'nin uygulamaya konulması için en az 22 ülkenin anlaşma ve ek belgelerin onay sürecini tamamlaması gerekiyor. Şimdiye dek 15 ülke onay sürecini tamamladı.
Afrika Birliği'nin Ticaret ve Sanayi Komiseri Albert Muchanga, kalan 7 onay sürecinin Şubat 2019'daki birlik zirvesine dek tamamlanacağına güvenini ifade etti.
More good news! Togo has added energy with the National Assembly ratifying the #AfCFTA Agreement. Fifteen ratifications so far, seven remaining. The gift to give to the February 2019 @_AfricanUnion Summit is to ensure we secure the remaining seven. pic.twitter.com/U4zlolJGMi— Amb. Albert Muchanga (@AmbMuchanga) December 25, 2018
KITANIN EN KALABALIK VE EN ÇOK GELİRİ OLAN ÜLKESİ TARAF OLMADI
ORTAK PARA BİRİMİ İHTİMALİ MASADA
AfCFTA'ya taraf ülkeler, ortak para birimi kullanma ihtimalini de değerlendiriyor.
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