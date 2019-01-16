Kongo'daki ebola salgınında ölenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor: 353 ölü

© AP Photo / Abbas Dulleh Kongo'da 'tehlike oluşturan' ebola şüphelileri firar etti

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve sonrasında Ituri eyaletine yayılan salgında, 658 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 609'unun ebola virüsü taşıdığı tespit edildi. Salgında 353 kişi yaşamını yitirdi.

Veriler, ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 49 vakada daha kanamalı ateşten ölüm bulunduğuna işaret etti.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 60 bin 460 kişiye aşı yapılmıştı.

Ebola, ilk olarak 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiği için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'da 2014-2017 yıllarında görülen salgında, yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.