Kenya Devlet Başkanı: Otel saldırısında şu ana kadar 14 masum canı kaybettik

Tüm Kenyalılardan örgüt militanlarına sahip çıkmamalarını ve şüpheli gördüklerinde polisi aramalarını isteyen Kenyatta, "Şu ana kadar 14 masum canı bu saldırıda kaybettik" ifadesini kullandı.
President Kenyatta: The security operation at Dusit complex is over and all the terrorists eliminated.— Daily Nation (@dailynation) January 16, 2019
We have confirmation that 14 innocent lives were lost through the hands of these murderous terrorists. #WeShallOvercome #KenyaAttack pic.twitter.com/bVNS7QZn87
El Şebab, dün başkent Nairobi'de Westland bölgesindeki 'DusitD2' adlı otel yerleşkesine saldırı düzenlemiş, militanlar ve polisler arasında çıkan çatışma sırasında otele giren bir intihar eylemcisi de üzerindeki bombayı infilak ettirmişti.
Saldırının, 2016'da Somali'deki bir Kenya askeri üssüne yapılan ve 150 civarında askerin ölmesine neden olan saldırının yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekti.
El Şebab, Eylül 2013'te yine başkent Nairobi'deki Westgate Alışveriş Merkezi'ne saldırı düzenlemiş, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)