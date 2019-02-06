Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetiyle silahlı gruplar, nihai barış anlaşmasını imzaladı

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri Smael Chergui, törende yaptığı konuşmada, Afrika Birliği'nin barış inşası sürecinde OAC'yi desteklemeye kararlı olduğunu ifade etti. Orta Afrika halkını affedici olmaya çağıran Chergui, "Barışın alternatif, yok, her koşulda öncelikli iki şey var, sevgi ve bağışlama." dedi.
OAC Cumhurbaşkanı Touadera da "tarihi" olarak nitelediği anlaşmanın bir an önce hayata geçirilmesi için hükümetin çalıştığını belirtti. Toudera, halktan barış görüşmelerini mümkün kılan atmosferi sürdürmelerini istedi.
Hartum'daki Stratejik Araştırma Akademisi'nde 24 Ocak'tan bu yana devam eden görüşmelerde OAC hükümetiyle silahlı gruplar barış anlaşması üzerinde uzlaşmıştı.
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ KRİZİ
Birleşmiş Milletler, Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın öncülüğündeki girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti. Bu girişim çerçevesinde Hartum, Ağustos 2018'de silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda bu gruplar, barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.
Dünyanın en fakir ülkelerinden OAC, zengin elmas, altın ve uranyum yataklarına ev sahipliği yapıyor.
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