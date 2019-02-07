Cezayir'de ‘okulda namaz kılınması yasağı’ tepkiye yol açtı

Bin Gabrit, Burc Buariric ilindeki ziyareti sırasında gazetecilerin, Fransa'nın başkenti Paris'teki Uluslararası Cezayir Okulu'nda bir öğrencinin kurum içinde namaz kıldığı gerekçesiyle cezalandırılması olayına ilişkin yöneltilen soruyu, "Öğrenciler, okullara eğitim için gidiyor, başka bir şey için değil. Bu uygulamanın (namaz) yeri okul değil, evdir" diye cevapladı.
Bu açıklamadan birkaç gün önce Eş-Şuruk gazetesinin haberine göre, Bin Gabrit düzenlenen bir toplantıda milli eğitim müdürlerine okullardaki ibadethanelerin kapatılması ve bu bölümlerin, eğitim kurumlarındaki sınıflara dönüştürülmesi talimatını verdi.
وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط تمنع الصلاة في المدارس بحجة أن المدارس للتعليم pic.twitter.com/HV9cicfkQb— منصور بن محمد (@Zef6ltAwdZV3MV5) February 6, 2019
CEZAYİRLİ MÜSLÜMAN ALİMLER DERNEĞİ'NDEN TEPKİ
Cezayirli Müslüman Alimler Derneği, Bakan Bin Gabrit'in açıklamalarını kınayarak, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bu açıklama karşıtı kampanya başlattı.
Dernek tarafından yayımlanan başka bir bildiride ise 1991'de çıkan eğitim kurumları yönetmeliğinin 21. maddesine göre eğitim kurumlarında yönetimin ibadet mekanı tahsis etmesi gerektiği hatırlatıldı.
DİN İŞLERİ BAKANI'NDAN YALANLAMA
Din İşleri Bakanı Muhammed İsa ise düzenlediği basın toplantısında, eğitim kurumlarında namaz yasağı olduğuna ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.
Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit, daha önce de dini derslere ait olanlar dışında okul kitaplarının girişinde yer alan besmelenin kaldırılması kararını öne sürmüştü. Cezayir'de Eğitim Bakanlığı'nın okul kitaplarının girişinde yer alan 'besmele' ibaresinin kaldırılması kararı, ülkedeki 'okullarda Arap-İslam kimliğinin silinmeye çalışıldığı' tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.
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