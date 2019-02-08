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16:53 08 Şubat 2019
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    Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio

    Sierra Leone Devlet Başkanı Bio, taciz ve tecavüz vakaları nedeniyle acil durum ilan etti

    © REUTERS /
    Afrika
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    Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, bir tecavüz mağduru ile görüştükten sonra ülkedeki artan taciz ve tecavüz vakaları nedeniyle ülke çapında acil durum ilan ettiğini, vakaların üçte birini oluşturan çocuklara yönelik saldırıların ömür boyu hapis ile cezalandırılacağını duyurdu.

    Sierra Leone'de, artan taciz ve tecavüz vakaları ile cinsiyet temelli şiddet nedeniyle ulusal çapta acil durum ilan edildi.

    Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, bugün yaptığı konuşmada acil durum ilan ettiğini, vakaların üçte birini oluşturan çocuklara yönelik saldırıların ömür boyu hapis ile cezalandırılacağını söyledi.

    ​Bio, cinsel şiddet vakalarını incelemek üzere özel bir polis birimi ve daha hızlı işleyen özel mahkemeler kurulacağını, mağdurlara ücretsiz sağlık hizmeti verileceğini de açıkladı.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    Ülkede geçen yıl kayıt altına alınan taciz ve tecavüz vakaları önceki yıla göre iki katına çıkmıştı.

    ‘KURBANLARIN GERÇEK SAYISI ÇOK DAHA FAZLA'

    BBC Türkçe'nin Reuters ajansından aktardığı haberine göre, ülkenin First Lady'si Fatima Bio da, çoğu taciz ve tecavüz vakasının polise bildirilmemesi nedeniyle kurbanların gerçek sayısının çok daha fazla olduğunu söyledi.

    Bio, başkent Freetown'da defalarca tecavüze uğramış bir Ebola hastasıyla görüştükten sonra "Şu andan itibaren geçerli olmak üzere çocuklara yönelik saldırılar ömür boyu hapisle cezalandırılacak" dedi ve şöyle devam etti:

    ‘CİNSEL ŞİDDETE KARŞI SESSİZ KALMA KÜLTÜRÜ VAR'

    "Bazı ailelerde cinsel şiddete karşı sessiz kalma kültürü var, bu durum da mağdurları daha da travmatize ediyor. Artık bir ulus olarak bu belaya karşı ayaklanmamızın zamanı geldi."

    Sierra Leone - toprak kayması
    © AP Photo / Kabba Kargbo
    Sierra Leone'deki sel felaketinde ölenlerin sayısı bini geçti
    Son olarak Sierra Leone'de amcasının tecavüz ettiği genç bir kadın ülke gündemine yerleşmişti.

    Reuters ajansının haberine göre tecavüz sırasında kadının omurgasının kırılması nedeniyle bir daha yürüyememe ihtimali bulunuyor.

    AKTİVİSTLER ŞİKAYETÇİYDİ

    Ülkede aktivistler mevcut yasaların saldırganların önemli bir kısmının ceza almamasından şikayetçiydi.

    Fransız haber ajansı AFP'ye göre, son olarak geçen yıl 56 yaşındaki bir kişinin 6 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra sadece bir yıl hapis cezası alması ülkeyi ayağa kaldırmıştı.

    Sierra Leone ambulans
    © AP Photo / Michael Duff
    Sierra Leone'de toprak kayması: 200'den fazla ölü
    Polis verilerine göre 7.5 milyon nüfuslu ülkede 2017'de kayıtlara geçen en az 4 bin vaka varken bu sayı geçen yıl 8 bin 500'e çıktı.

    Sierra Leone'de faaliyet gösteren Rainbo Initiative adlı sivil toplum kuruluşuna göre de ülkede bugüne kadar cinsel şiddete maruz kalmış 30 bin kadın bulunuyor ve bunların yüzde 93'ü, 17 yaşın altında.

    AFP'ye göre tecavüz mağdurları, ülkede yaygın olan HIV gibi cinsel yolla bulaşan virüslere de maruz kalıyor.

    Mevcut yasalarda tecavüz cezalarının üst sınırı ise 15 yıl.

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    Etiketler:
    Ebola, First Lady, taciz, hapis, HIV, BBC Türkçe, AFP, Reuters, Fatima Bio, Julius Maada Bio, Freetown, Sierra Leone
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