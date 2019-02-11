Sahra Çölü’nde bilinmeyen bir uygarlığın izlerine rastlandı

© AFP 2018 / Nicholas Kamm Trump, İspanya'ya Sahra Çölü boyunca duvar inşa etme tavsiyesi verdi

Live Science dergisinin aktardığına göre sıra dışı uydu görüntüleri ve havadan çekilen fotoğraflar, East Anglia Üniversitesi’nden (UEA) bir grup bilimcinin dikkatini çekti. Yapılan kazılar sonucunda objektiflere antik yapı kalıntılarının takıldığı anlaşıldı.

Habere göre araştırmacılar, taştan inşa edilmiş olan yapıların çeşitli ölçülere ve daire, dikdörtgen ve hilal olmak üzere değişik şekillere sahip olduklarını, bazı yapıların 630 metreye kadar alanda gruplandırıldığını ifade etti.

Bulunan yapıların ne amaçla yapıldığı ve kesin yaşı henüz bilinmiyor, fakat bilimciler, aralarından bazılarının yaşının bin 500 yıldan fazla olduğunu düşünüyor.