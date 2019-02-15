Pompeo, Nijerya'da seçimlere 1 gün kala muhalefet liderini aradı

PDP Lideri Atiku, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo beni aradı ve Nijerya'da özgür ve adil seçim için uluslararası toplumun taahhüdünü yineledi. Barışçıl bir seçim temenni ediyoruz, nerede olursa olsun. Tanrı Nijerya'yı korusun" ifadelerini kullandı.
© REUTERS / Andrew Caballero-Reynolds
Ülkede yarın yapılacak seçimde Tüm İlericiler Kongresi'nden (APC) Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.
Earlier today I received a call from US Secretary of State, @SecPompeo, who reaffirmed the international community’s commitment to free and fair elections in Nigeria.— Atiku Abubakar (@atiku) 15 Şubat 2019
Wishing you all a peaceful elections, wherever you are. God bless Nigeria. pic.twitter.com/cDoIN9g7jY
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