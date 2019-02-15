Pompeo, Nijerya'da seçimlere 1 gün kala muhalefet liderini aradı

PDP Lideri Atiku, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo beni aradı ve Nijerya'da özgür ve adil seçim için uluslararası toplumun taahhüdünü yineledi. Barışçıl bir seçim temenni ediyoruz, nerede olursa olsun. Tanrı Nijerya'yı korusun" ifadelerini kullandı.

Ülkede yarın yapılacak seçimde Tüm İlericiler Kongresi'nden (APC) Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.