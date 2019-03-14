Kayıt
15:14 14 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı düştü

    Etiyopya'da 157 yolcunun öldüğü uçak faciasını tiye alan Kenyalı sunucu tepki topladı

    © REUTERS / Tiksa Negeri
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Kenya'da yayın yapan NTV televizyonunun haber sunucusu Dann Mwangi, Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 uçağın 157 yolcusuyla birlikte düşmesi ile ilgili haberi sunarken yaptığı yersiz hareket nedeniyle sert tepkiler topladı. Sunucu, uçak düşerken yayılan duman görüntüsünü eliyle dağıtmaya çalıştı.

    Etiyopya Havayolları'na ait yolcu uçağı 10 Mart'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan altı dakika sonra Etiyopya'daki Bishoftu kentinde düşmüş, uçaktaki 157 kişiden kurtulan olmamıştı.

    Olayla ilgili haberi sunan Kenyalı NTV televizyonundan Dann Mwangi, uçağın düşüşü sırasında yayılan duman görüntüsünü eliyle savuşturarak komiklik yapmaya çalışması nedeniyle tepkilere neden oldu.

    İzleyiciler, Mwangi'nin trajediyi tiye aldığı ve ölenlerin ailesine saygısızlık yaptığı gerekçesiyle duruma karşı çıktı.

    Mwangi ise tepkilerin ardından özür diledi.

    ​AİLELER HAVAYOLU YETKİLİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

    Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max 8 uçağında yaşamını yitirenlerin yakınları, enkaz bölgesine gitti
    © AP Photo / Mulugeta Ayene
    Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max 8 uçağında yaşamını yitirenlerin yakınları, enkaz bölgesine gitti

    Etiyopya'da uçak kazası
    © REUTERS / Baz Ratner
    Etiyopya Hava Yolları uçağı, içindeki 157 kişiyle düştü: Kurtulan olmadı
    Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup da, kendilerine yeterli bilgi vermemekle suçladıkları yetkilileri protesto etmek için Etiyopya Havayolları tarafından Addis Ababa'da düzenlenen basın toplantısını terk etti.

    Yetkililer ailelerin sorularını yanıtlamak için günde 18 saat hizmet veren bir çağrı merkezi açtıklarını söyledi. Ancak öfkeli aileler sorularına tam yanıt alamadıkları için hüsrana uğradıklarını söyledi.

    Etiketler:
    tepki, uçak kazası, Boeing 737 MAX 8, Etiyopya Havayolları, Dann Mwangi, Etiyopya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Zaz Köyü
    Taşın sanatla estetize edildiği tarihi bir köy: Zaz
    Karikatür
    INF'den çekileceğini açıklayan ABD, anlaşmanın yasakladığı 2 füzeyi deneyecek
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet