Etiyopya'da 157 yolcunun öldüğü uçak faciasını tiye alan Kenyalı sunucu tepki topladı

Kenya'da yayın yapan NTV televizyonunun haber sunucusu Dann Mwangi, Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 uçağın 157 yolcusuyla birlikte düşmesi ile ilgili haberi sunarken yaptığı yersiz hareket nedeniyle sert tepkiler topladı. Sunucu, uçak düşerken yayılan duman görüntüsünü eliyle dağıtmaya çalıştı.

Etiyopya Havayolları'na ait yolcu uçağı 10 Mart'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan altı dakika sonra Etiyopya'daki Bishoftu kentinde düşmüş, uçaktaki 157 kişiden kurtulan olmamıştı.

Olayla ilgili haberi sunan Kenyalı NTV televizyonundan Dann Mwangi, uçağın düşüşü sırasında yayılan duman görüntüsünü eliyle savuşturarak komiklik yapmaya çalışması nedeniyle tepkilere neden oldu.

İzleyiciler, Mwangi'nin trajediyi tiye aldığı ve ölenlerin ailesine saygısızlık yaptığı gerekçesiyle duruma karşı çıktı.

Mwangi ise tepkilerin ardından özür diledi.

​​AİLELER HAVAYOLU YETKİLİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

© AP Photo / Mulugeta Ayene Etiyopya'da düşen Boeing 737 Max 8 uçağında yaşamını yitirenlerin yakınları, enkaz bölgesine gitti

© REUTERS / Baz Ratner Etiyopya Hava Yolları uçağı, içindeki 157 kişiyle düştü: Kurtulan olmadı

Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup da, kendilerine yeterli bilgi vermemekle suçladıkları yetkilileri protesto etmek için Etiyopya Havayolları tarafından Addis Ababa'da düzenlenen basın toplantısını terk etti.

Yetkililer ailelerin sorularını yanıtlamak için günde 18 saat hizmet veren bir çağrı merkezi açtıklarını söyledi. Ancak öfkeli aileler sorularına tam yanıt alamadıkları için hüsrana uğradıklarını söyledi.