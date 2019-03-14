Etiyopya'da 157 yolcunun öldüğü uçak faciasını tiye alan Kenyalı sunucu tepki topladı

Etiyopya Havayolları'na ait yolcu uçağı 10 Mart'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan altı dakika sonra Etiyopya'daki Bishoftu kentinde düşmüş, uçaktaki 157 kişiden kurtulan olmamıştı.
Olayla ilgili haberi sunan Kenyalı NTV televizyonundan Dann Mwangi, uçağın düşüşü sırasında yayılan duman görüntüsünü eliyle savuşturarak komiklik yapmaya çalışması nedeniyle tepkilere neden oldu.
İzleyiciler, Mwangi'nin trajediyi tiye aldığı ve ölenlerin ailesine saygısızlık yaptığı gerekçesiyle duruma karşı çıktı.
Mwangi ise tepkilerin ardından özür diledi.
#EthiopianAirlineCrash. Shalom. pic.twitter.com/Q0UgKOrqc1— Number8, the poet (@DannMwangi) 12 Mart 2019
AİLELER HAVAYOLU YETKİLİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Yetkililer ailelerin sorularını yanıtlamak için günde 18 saat hizmet veren bir çağrı merkezi açtıklarını söyledi. Ancak öfkeli aileler sorularına tam yanıt alamadıkları için hüsrana uğradıklarını söyledi.
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