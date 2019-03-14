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16:48 14 Mart 2019
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    Gençlerin başını çektiği Buteflika karşıtı protestolarda halkın taleplerinin sıralandığı pankartlar açılıyor.

    Protestolarla sarsılan Cezayir'de yeni başbakandan 'kadınlar ve gençlerle birlikte teknokrat hükümeti' hamlesi

    © REUTERS / Zohra Bensemra/File Photo
    Afrika
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    Buteflika'ya adaylıktan geri adım attıran protestoculara yeni Başbakan Bedoui'den 'Gelin, birlikte siyasi değişimi konuşup tartışalım' çağrısı geldi. Bedoui, protestolara katılan gençlerin ve kadınların da yer alacağı hem kapsayıcı hem de teknokrat bir hükümet kurmayı vaat etti.

    Cezayir'de 20 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğundaki Abdülaziz Buteflika'nın (82) felç geçirdiği 2013'ten beri halkın karşısına çıkmamasına rağmen gelecek ayki seçimler için 5. kez adaylığını koymasının tetiklediği protestolara çare aranıyor. Buteflika'nın adaylığını geri çekip seçimleri ertelediğini açıklaması, protestoları kesmeye yetmedi.

    Dün yine sokaklara dökülen Cezayirliler yarın çok büyük gösteriye hazırlanırken, iktidar protestoculara ve muhalefete diyalog çağrısı yaptı.

    Pazartesi günü Ahmed Ouyahia yerine başbakanlığa getirilen Noureddine Bedoui, protestolara katılan gençlerin ve kadınların da yer alacağı hem kapsayıcı hem de teknokrat bir hükümet kurmayı vaat etti.

    Protestocuların taleplerine yanıt veren siyasi bir değişimden yana çalışma sözü veren Bedoui, halkın iradesini temel alan yeni bir siyasi sistemden söz etti. Ama somut bir şey söylemedi.

    (FILES) In this file photo taken on May 04, 2017 Algerian President Abdelaziz Bouteflika is seen on a wheelchair as he votes at a polling station in Algiers.
    © AFP 2018 / RYAD KRAMDI
    Buteflika 5. kez adaylığını geri çekti, seçimi erteledi
    BUTEFLİKA YERLİ YERİNDE

    Muhalefeti böyle bir diyaloğa katılmaya çağıran yeni Başbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bağımsız bir komisyonun denetiminde yapılacağını da vaatlerine ekledi.

    Cumhurbaşkanlığı makamını bırakmayan Buteflika da tüm Cezayirlileri memnun edecek yeni bir dönem için çalışma vaadinde bulunuyor. 

    Ancak 1954-62 bağımsızlık savaşının gazilerinin hükmettiği siyasi sistemin tıkandığı ve değiştirilmesi gerektiği gerekçesiyle haftalardır protesto düzenleyen on binlerce Cezayirliden ve muhalefet partilerinden şimdilik pazarlık ve ödün işareti gelmedi. 

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