Protestolarla sarsılan Cezayir'de yeni başbakandan 'kadınlar ve gençlerle birlikte teknokrat hükümeti' hamlesi

Buteflika'ya adaylıktan geri adım attıran protestoculara yeni Başbakan Bedoui'den 'Gelin, birlikte siyasi değişimi konuşup tartışalım' çağrısı geldi. Bedoui, protestolara katılan gençlerin ve kadınların da yer alacağı hem kapsayıcı hem de teknokrat bir hükümet kurmayı vaat etti.

Cezayir'de 20 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğundaki Abdülaziz Buteflika'nın (82) felç geçirdiği 2013'ten beri halkın karşısına çıkmamasına rağmen gelecek ayki seçimler için 5. kez adaylığını koymasının tetiklediği protestolara çare aranıyor. Buteflika'nın adaylığını geri çekip seçimleri ertelediğini açıklaması, protestoları kesmeye yetmedi.

Hundreds of thousands of people in the streets of Algeria protesting and striking to demand democracy and better economic conditions.



Algerians have been peacefully protesting President Abdelaziz Bouteflika's 20-year-old rule in the biggest protests in 28 years. pic.twitter.com/2QNlKOJEYG — redfish (@redfishstream) 13 Mart 2019

Dün yine sokaklara dökülen Cezayirliler yarın çok büyük gösteriye hazırlanırken, iktidar protestoculara ve muhalefete diyalog çağrısı yaptı.

Pazartesi günü Ahmed Ouyahia yerine başbakanlığa getirilen Noureddine Bedoui, protestolara katılan gençlerin ve kadınların da yer alacağı hem kapsayıcı hem de teknokrat bir hükümet kurmayı vaat etti.

Algeria’s newly appointed PM pledges to form ‘technocratic’ government https://t.co/pBmitaNN7b pic.twitter.com/fATueGHP5B — FRANCE 24 (@FRANCE24) 14 Mart 2019

Protestocuların taleplerine yanıt veren siyasi bir değişimden yana çalışma sözü veren Bedoui, halkın iradesini temel alan yeni bir siyasi sistemden söz etti. Ama somut bir şey söylemedi.

Algeria’s PM pledges to include youth in govt. amid protests https://t.co/p2kuQUbUxp — The XpressNG (@xpressng) 14 Mart 2019

© AFP 2018 / RYAD KRAMDI Buteflika 5. kez adaylığını geri çekti, seçimi erteledi

Muhalefeti böyle bir diyaloğa katılmaya çağıran yeni Başbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bağımsız bir komisyonun denetiminde yapılacağını da vaatlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı makamını bırakmayan Buteflika da tüm Cezayirlileri memnun edecek yeni bir dönem için çalışma vaadinde bulunuyor.

Ancak 1954-62 bağımsızlık savaşının gazilerinin hükmettiği siyasi sistemin tıkandığı ve değiştirilmesi gerektiği gerekçesiyle haftalardır protesto düzenleyen on binlerce Cezayirliden ve muhalefet partilerinden şimdilik pazarlık ve ödün işareti gelmedi.