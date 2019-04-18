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    Kongo'da tekne battı: 13 yolcu yaşamını yitirdi, 142 kişi kayıp

    © AFP 2019 / EDUARDO SOTERAS
    Afrika
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    Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Kivu Gölü’nde bir yolcu teknesi battı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 142 kişi ise kayıp.

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    Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kivu Gölü’nde bir yolcu teknesinin batması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi. Devlet Başkanı Félix Tshisekedi, 142 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

    Kazanın yaşandığı bölgede gazetecilere açıklama yapan Tshisekedi, 37 yolcunun kurtarıldığını söyledi.

    'AÇGÖZLÜLÜK' KAZAYA YOL AÇTI

    Kazanın tekne sahiplerinin ‘açgözlülüğü’ yüzünden meydana geldiğini ifade eden Tshisekedi, “Böyle bir trajedinin bir kez daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

    Yoğun ormanlık alanlara sahip Kongo’da ulaşım karayolundan ziyade ülkedeki büyük göller ve denizler üzerinde tekneler aracılığıyla yapılıyor. Ancak tekne sahipleri çoğu kez daha fazla kazanç için kapasitelerinin üzerinde yolcu alıyor. Teknelerin eski olması ve ulaşım kurallarının takip edilmemesi de bu tarz ölümcül kazaların sıklıkla yaşanmasına yol açıyor.

    CAN YELEĞİ GİYMİYORLARDI

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    Goma’daki Kituku’dan yola çıkan tekne Pazartesi akşamı Kivu Gölü’nde alabora oldu. Yetkililer, teknenin aşırı kalabalık olduğunu açıkladı. Yapılan ilk incelemelerde yolcuların can yeleği giymediği tespit edildi ve teknede kaç yolcu olduğunu gösteren belgenin de olmadığı ortaya çıktı.

    2010 yılında yine aşırı kalabalık bir teknenin batması sonucu 138 kişi yaşamını yitirmişti. Kaza, en ölümcül kazalardan biri olarak tarihe geçmişti. Benzer şekilde bir dizi kaza yaşanmasının ardından 2011 yılında ulaştırma bakanı görevden alınmıştı.

    2015 yılında iki teknenin çarpışması sonucu 100 kişi kaybolmuştu.   

    Etiketler:
    can yeleği, Kaza, Kivu Gölü, Félix Tshisekedi, tekne, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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