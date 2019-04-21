Sudan'da üst düzey yöneticiler cezaevine gönderildi

UKP üyelerine yönelik gözaltı operasyonlarında, daha önce de Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer, eski Hartum Valisi Abdulrahman Hazır, Sudanlı iş adamları Cemal el-Vali, Abdulbasit Hamza ve Cemal Zamkan ile eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de gözaltına alınarak cezaevine gönderildiği kaydedilmişti.
Beşir'in de geçen çarşamba günü başkentteki Kuber Merkezi Hapishanesi'ne nakledildiği bildirilmişti.
NE OLMUŞTU?
Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.
Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan da birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.
Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.
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