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08:31 22 Nisan 2019
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    Sudan'ın başkenti Hartum'da savunma bakanlığı önünde binlerce protestocunun biraraya geldiği toplantının ardından Beşir rejiminin kalıntılarından oluşmakla suçladıkları Askeri Geçiş Konseyi ile temasları askıya aldıkları ve sivil bir geçiş konseyinin yönetime gelmesini istedikleri açıklandı.

    Sudan'da protestocular, Askeri Geçiş Konseyi ile diyaloğu kestiklerini duyurdu

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    Afrika
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    Yönetimin sivil geçiş konseyine devredilmesini isteyen protesto hareketi, Askeri Geçiş Konseyi'ni rejimin uzantısı olarak değerlendirdiklerini ve protestoları tırmandıracaklarını açıkladı.

    Sudan - Hartum
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
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    Sudan'da aylar süren protestoları askeri darbenin takip etmesi sonrası, protesto liderleri devrik Devlet Başkanı Ömer Beşir'in yerine yönetimi ele alan Askeri Geçiş Konseyi ile diyaloğu kesteklerini duyurdu.

    Başkent Hartum'da savunma bakanlığı önünde binlerce protestocunun biraraya geldiği toplantının ardından Beşir rejiminin kalıntılarından oluşmakla suçladıkları Askeri Geçiş Konseyi ile temasları askıya aldıkları ve sivil bir geçiş konseyinin yönetime gelmesini istedikleri açıklandı.

    Öncesinde askerler yönetimi sivillere devredeceklerine, ortak asker-sivil konseyine hazır olduklarına dair açıklamalar yapmıştı. Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah Burhan, ülkedeki siyasi güçlerin sivil hükümet konusunda uzlaşmaya varmasının yönetimin sivillere geçişini hızlandıracağını dile getirerek şunları söylemişti:

    Sudan'da bir gösterici devrik lider Ömer Beşir'in posterinin önünde duruyor
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
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    "Biz darbeyle değil halk devrimiyle geldik ve yönetimde kalma niyetinde değiliz. Siyasi güçler ne kadar çabuk anlaşırsa biz de yönetimi o kadar çabuk devrederiz. Ancak şu ana kadar ne siyasi güçler ne de Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri herhangi bir isim sundu."

    Ancak protesto hareketinin sözcüsü Muhammed el Amin Abdulaziz, artık Askeri Geçiş Konseyi'ni rejimin uzantısı olarak değerlendirdiklerini ve protestoları tırmandıracaklarını duyurdu. 

    Protestoların başını çeken Sudanlı Profesyoneller Derneği'nin (SPD) Sözcüsü Abdulaziz şunları söyledi:

    "Askeri Kosey yönetimi sivilleri devretmek konusunda hala ciddi değil. Aynı zamanda eski rejimin parçalarını temsil ediyor. Protestoları debam ettirip tırmandıracağız. Askeri Konsey ile görüşmeleri boykot edeceğiz."

    Sudan
    © Sputnik / UMIT BEKTAS
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    Hartum'da hala kalabalık bir kitle coşkuyla gösteri düzenleyip taleplerini dile getiriyor. Ancak bunun ne kadar devam edeceği ve askerlerin ne kadar izin vereceği soru işareti.

    Protesto liderlerinden demokrasiye tam geçişe dek ülkeyi yönetmeye talip bir sivil konsey için adaylarını açıklaması bekleniyordu. Ama dün geceki toplantıdan aday açıklaması çıkmadı. Bu da protestocuları oluşturan farklı gruplar arasında benimsenecek politikalar ve pozisyonlar konusunda görüş ayrılığı olduğu spekülasyonuna yol açtı.

    Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

    Sudan'da bir gösterici devrik lider Ömer Beşir'in posterinin önünde duruyor
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    Sudan'ın devrik lideri Beşir hapishanede, tüm mallarına el kondu
    Askeri darbecilerin kendi içindeki bu darbenin ardından artık daha uyumlu bir görüntü çizen Askeri Geçiş Konsey, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) aldığı 3 milyar doları aşkın mali yardımla da elini güçlendirdi.

    Dolayısıyla muhalefet, askerlerin yönetimi sivil bir konseye devredeceğine şüpheyle bakıyor.

    Beşir'i 30 yıllık iktidardan götüren ve hala devam eden protestoların başını doktorlar, mühendisler, avukatlar, profesörlerin biraraya gelerek oluşturduğu şemsiye bir örgüt olan Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPD) çekiyor.

    Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir
    © AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
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    Geçiş hükümeti oluşturup ülkeyi seçimlere götürecek sivil geçiş konseyi talebinde ısrar eden SPD, dün gece konsey için adaylarını açıklama sözünü yerine getiremedi. Protestocuların savunma bakanlığı önündeki oturma eylemlerine müdahale etmeme sözü vermiş olan generaller diğer yandan normal yaşama geri dönülmesine izin verilmesi çağrısı yapıyor.

    Askeri Geçiş Konseyi, Beşir'le üst düzey yöneticilerini tutuklayıp hapse göndererek mal varlıklarına el koydu.

    Etiketler:
    Askeri Geçiş Konseyi, Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPD), Muhammed el Amin Abdulaziz, Abdulfettah el-Burhan, Ömer Beşir, Sudan
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