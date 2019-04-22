Sudan'da protestocular, Askeri Geçiş Konseyi ile diyaloğu kestiklerini duyurdu

Başkent Hartum'da savunma bakanlığı önünde binlerce protestocunun biraraya geldiği toplantının ardından Beşir rejiminin kalıntılarından oluşmakla suçladıkları Askeri Geçiş Konseyi ile temasları askıya aldıkları ve sivil bir geçiş konseyinin yönetime gelmesini istedikleri açıklandı.
Öncesinde askerler yönetimi sivillere devredeceklerine, ortak asker-sivil konseyine hazır olduklarına dair açıklamalar yapmıştı. Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah Burhan, ülkedeki siyasi güçlerin sivil hükümet konusunda uzlaşmaya varmasının yönetimin sivillere geçişini hızlandıracağını dile getirerek şunları söylemişti:
Ancak protesto hareketinin sözcüsü Muhammed el Amin Abdulaziz, artık Askeri Geçiş Konseyi'ni rejimin uzantısı olarak değerlendirdiklerini ve protestoları tırmandıracaklarını duyurdu.
Protestoların başını çeken Sudanlı Profesyoneller Derneği'nin (SPD) Sözcüsü Abdulaziz şunları söyledi:
"Askeri Kosey yönetimi sivilleri devretmek konusunda hala ciddi değil. Aynı zamanda eski rejimin parçalarını temsil ediyor. Protestoları debam ettirip tırmandıracağız. Askeri Konsey ile görüşmeleri boykot edeceğiz."
Protesto liderlerinden demokrasiye tam geçişe dek ülkeyi yönetmeye talip bir sivil konsey için adaylarını açıklaması bekleniyordu. Ama dün geceki toplantıdan aday açıklaması çıkmadı. Bu da protestocuları oluşturan farklı gruplar arasında benimsenecek politikalar ve pozisyonlar konusunda görüş ayrılığı olduğu spekülasyonuna yol açtı.
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.
Dolayısıyla muhalefet, askerlerin yönetimi sivil bir konseye devredeceğine şüpheyle bakıyor.
Beşir'i 30 yıllık iktidardan götüren ve hala devam eden protestoların başını doktorlar, mühendisler, avukatlar, profesörlerin biraraya gelerek oluşturduğu şemsiye bir örgüt olan Sudanlı Profesyoneller Derneği (SPD) çekiyor.
Askeri Geçiş Konseyi, Beşir'le üst düzey yöneticilerini tutuklayıp hapse göndererek mal varlıklarına el koydu.
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