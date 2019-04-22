Faslılar, Rif protestolarının başını çeken aktivistlerin serbest bırakılması için sokaklara döküldü

Yolsuzluk ve işsizliğe karşı protestoların başını çekmiş 42 aktivist hakkında geçen ay onaylanan hapis cezalarını protesto için Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi yürüdü.

Kuzey Afrika'daki Fas krallığında 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen protestoların önde gelen isimlerine verilen hapis cezalarının onanması karşısında başkent Rabat'ta 'Fas halkının yürüyüşü' adı altında protesto düzenlendi.

Bab el Had Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Fas meclisine yürüdü.

Siyasi örgütlerle STK'ların düzenlediği eylemde bayraklar ve pankartların yanısıra Rif Hareketi'nin üyesi olan hapisteki aktivistlerin fotoğrafları açıldı.

Rif Hareketi liderlerinden Nasır ez Zefzafi'nin babası Ahmed ez Zefzafi, hapishanelerdeki hareket mensuplarının suçsuz olduklarını söyledi.

Baba Zefzafi, "Onlar sadece Rif bölgesinin kalkınmasını istiyor" dedi.

Aktivistlerin yanısıra Rif bölgesinde baş göstermiş protestoları haber yaptığı için 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış gazeteci Hamid el Mahdaoui'nin de serbest bırakılması talep edildi.

Fas makamlarının ülkenin güvenliği tehdit etmekle suçladıkları aktivistlerden olan Zezaki, Haziran 2018'de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kasım el Bustati ve Samir Ghid de 20 yıla mahkum edilirken kalan aktivistlere 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.

2016 ve 2017'deki Rif Hareketi protestoları, Berberilerin çoğunlukta olduğu Rif bölgesind Muhsin Fikri isimli bir balık satıcısının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından başlamıştı.

'Özgürlük, onur ve sosyal adalet' sloganı altında başlayan Berberi protestoları, ülke çapında adaletsizlik, yolsuzluk ve işsizlikten çeken kitlelerin de desteğini almıştı.