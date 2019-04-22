Faslılar, Rif protestolarının başını çeken aktivistlerin serbest bırakılması için sokaklara döküldü

Bab el Had Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Fas meclisine yürüdü.
Siyasi örgütlerle STK'ların düzenlediği eylemde bayraklar ve pankartların yanısıra Rif Hareketi'nin üyesi olan hapisteki aktivistlerin fotoğrafları açıldı.
Rif Hareketi liderlerinden Nasır ez Zefzafi'nin babası Ahmed ez Zefzafi, hapishanelerdeki hareket mensuplarının suçsuz olduklarını söyledi.
Baba Zefzafi, "Onlar sadece Rif bölgesinin kalkınmasını istiyor" dedi.
Aktivistlerin yanısıra Rif bölgesinde baş göstermiş protestoları haber yaptığı için 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış gazeteci Hamid el Mahdaoui'nin de serbest bırakılması talep edildi.
Fas makamlarının ülkenin güvenliği tehdit etmekle suçladıkları aktivistlerden olan Zezaki, Haziran 2018'de 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kasım el Bustati ve Samir Ghid de 20 yıla mahkum edilirken kalan aktivistlere 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.
'Özgürlük, onur ve sosyal adalet' sloganı altında başlayan Berberi protestoları, ülke çapında adaletsizlik, yolsuzluk ve işsizlikten çeken kitlelerin de desteğini almıştı.
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