Tunus ve Fransa'dan 'Libya'daki çatışmaları durdurma' çağrısı

Tunus ve Fransa, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmaların durması çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının, geçen şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dhabi'de Hafter ile UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın gerçekleştirdiği görüşmede alınan kararların uygulanmasının önemine işaret ettiği kaydedildi.

Bu kararların, "2019 sona ermeden yapılacak seçimlerle geçiş döneminin sona ermesi ile Libya'nın güvenlik ve istikrarının korunmasının gerekliliğini" vurguladığına değinilen açıklamada, uluslararası camiaya da Libya'daki taraflar arasında yaşanan çatışmaların durması için daha fazla çaba sarfetme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bakanların ayrıca, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin, Libya krizinin siyasi çözümü konusunda önemli rol oynadığını belirttiği dile getirildi.