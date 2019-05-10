BM Güvenlik Konseyi'nden Libya'da çatışan taraflara ateşkes çağrısı

BM Güvenlik Konseyi'nin Trablus'ta sivillerin hayatını tehlikeye atan ve siyasi çözüm beklentilerini tehdit eden istikrarsızlıktan endişe duyduğunu belirten Djani, konseyin Libya'daki taraflara BM denetiminde müzakerelere geri dönme ve ateşkes çağrısında bulunduğunu söyledi.
Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı askeri güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamasına göre, Trablus ve çevresinde yaklaşık bir aydır süren çatışmalarda 440'tan fazla kişi hayatını kaybetti.
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