Güney Afrika'da seçimin galibi Afrika Ulusal Kongresi oldu

© Sputnik / Alexei Druzhinin Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma istifasını açıkladı

Güney Afrika Bağımsız Seçim Komisyonu verilerine göre, ANC oyların yüzde 57.68’ini alarak seçimin galibi olurken, ana muhalefetteki Demokratik Birlik (DA) yüzde 20.69 Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ise yüzde 1060 oranında oy aldı.

Son iki seçimde oyları düşen ANC bu seçimde de oy kaybederken, parti Mandela’nın başkan olduğu 1994 seçimlerinden bu yana en kötü oy oranına ulaştı.

Daha çok beyazların oyunu alan ana muhalefetteki DA ve muhalefetteki diğer parti EFF, bir önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de oylarını arttırdı.