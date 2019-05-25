Tunus'ta İsrail'e turistik gezi düzenleyen acenteye soruşturma talebi

Söz konusu acentenin 27 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde İsrail'de gidilecek mekanlara ait seyahat programını sosyal medyadaki sayfasında yayınladığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilgili makamlara "Tunisia Bay Travel"ın yanı sıra İsrail ile bu tür faaliyetler içerisinde olan tüm acentelerin ruhsatlarının iptal edilmesi çağrısı yapıldı.
ACENTE, SUÇLAMALARI REDDETTİ
Yerel seyahat acentesi "Tunisia Bay Travel" ise UGTT tarafından kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.
Tunisia Bay Travel'dan yapılan açıklamada, "bu tür haberlerin yayılmasında siyasi emelleri olan bazı tarafların rol oynadığı" ileri sürüldü.
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