Afrika kıtasal ticaret bölgesi anlaşması yürürlükte: Dünyanın en büyük ticari pazarı devreye girdi

Muchanga, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tarihi bir dönüm noktasında olduklarına işaret ederek, anlaşmanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

Historic milestone! #AfCFTA Agreement has today come into force. We celebrate the triumph of bold, pragmatic & continent-wide commitment 2 economic integration. We launch market on 7 July, 2019 & begin the journey of transformation 2 secure inclusive prosperity. @_AfricanUnion pic.twitter.com/MKHBtaHlAh — Amb. Albert Muchanga (@AmbMuchanga) May 29, 2019

​Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de anlaşmanın 18 ay gibi rekor bir sürede yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, 1.2 milyar insan ile dünyanın en büyük ticari pazarının devreye girdiğini açıkladı. Muhammed, "Bugün, arzuladığımız Afrika için tarihi bir zafer" ifadesini kullandı.

I hail @AmbMuchanga + his team for their relentless work to ensure the entry into force of #AfCFTA in a record 18months,ushering in the world 's largest trading market of 1,2 billion people with a combined GDP of 2,5trillionUSD. Today is a historical win for the #AfricaWeWant ! pic.twitter.com/VVvt8j8Ftt — Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) May 30, 2019

© REUTERS / mr Abdallah Dalsh Afrika, en büyük serbest ticaret bölgesi olma yolunda

​Serbest pazarın tam olarak 7 Temmuz'da işlev kazanacağı kıtada, bu tarihe kadar işleyişin detayları üzerinde çalışılacak.

Son olarak Burkina Faso'nun onayladığı ve toplamda 24 ülkenin onay verdiği anlaşma için 55 Afrika Birliği ülkesinden 22'sinin imzası gerekiyordu.

AfCFTA anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulduğundan bu yana en fazla ülkenin katılım gösterdiği serbest ticaret bölgesi anlaşması olma özelliğine sahip bulunuyor.

1.2 milyar insanın yaşadığı ve 2.5 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip birliğe üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde kıta, ekonomik entegrasyonda büyük başarı elde edilmiş olacak.