Sudan’da askerler protesto hareketi ile anlaşmaları feshetti: 9 ay içinde sandığa gidilecek

Sudan’da iktidardaki Askeri Geçiş Konseyi’nin Başkanı Orgeneral Abdülfettah el Burhan, ülkedeki protesto hareketi ile varılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini ve seçimlerin 9 ay içinde yapılacağını açıkladı.

Sudan’da iktidarda olan Askeri Geçiş Konseyi'nin lideri Orgeneral Abdülfettah el Burhan ülkede eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinde büyük rol oynayan 'Özgürlük ve Değişim' hareketiyle varılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini duyurdu.

DW Türkçe'nin aktardıpına göre El Burhan ayrıca seçimlerin 9 ay içinde, bölgesel ve uluslararası gözlemcilerin nezareti altında yapılacağını duyurdu.

Sudan’ın başkenti Hartum’da dün kent merkezinde aylardan bu yana devam eden oturma eylemi, askerlerin sert müdahelesi ile dağıtılmış, olaylarda Sudan Doktorlar Komitesi’nin verdiği bilgiye göre en az 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Komite sosyal medya hesabı Facebook üzeinden yaptığı açıklamada, yaralı yüzlerce kişinin durumunun da ağır olduğunu söyledi.

Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alan 41 milyon nüfusa sahip Sudan, dünyanın en yoksul 25 ülkesi arasında yer alıyor. Ülkeyi 30 yıl boyunca yöneten devlet başkanı Beşir’in iktidardan devrilmesinin ardından muhalefet ve askeri cunta, ortak bir geçici hükümet kurabilmek için görüşmelerde bulunmuş ancak bu müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı.