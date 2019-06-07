Cezayir, Çin'in 'Kuşak ve Yol' girişimine katıldı

Cezayir resmi haber ajansında yer alan Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Bin Salih, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu girişimleri çerçevesinde işbirliği konusundaki onay kararnamesini imzaladı.
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Çin basınına göre, Pekin yönetimi Cezayir'le birlikte 90 ülkenin girişime katıldığını belirtiyor.
Eski Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, 4 Eylül 2018'de, ülkesinin "Kuşak ve Yol" girişimine katılımı konusunda bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Ancak Cezayir Anayasası'na göre anlaşmalar Cumhurbaşkanı tarafından imzalanana kadar uygulamaya geçirilmiyor.
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