Dünya Sağlık Örgütü: Kongo'da Ebola nedeniyle 'acil durum'a gerek yok

DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz sonunda başlayan, bin 400 kişinin ölümüne neden olan ve en son Uganda’ya sıçrayan Ebola salgını gerekçesiyle küresel acil durum ilan edilmesine gerek olmadığına karar verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi'nin dünkü toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Komite'nin görüşüne göre salgın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve bölge için acil bir sağlık durumudur" ifadesine yer verildi ancak Ebola salgını gerekçesiyle küresel acil durum ilan edilmesini gerektiren kriterlerin oluşmadığı belirtildi.

Komite ayrıca, başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere Uganda'ya da sıçrayan salgınla mücadele için acil 27 milyon dolar gereksinim duyulduğunu kaydetti.

12 Mart'ta da toplanan komite, Ebola salgını gerekçesiyle küresel acil durum ilan edilmesine gerek olmadığına karar vermişti.