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    Muhammed Mursi

    Mısır bu iddiayı konuşuyor: Mursi'ye 20 dakika boyunca müdahale edilmedi

    © AFP 2019 /
    Afrika
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    Mısır'da darbeyle görevinden alınan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin öldürüldüğünü iddia eden arkadaşları, eski lider bayıldıktan sonra 20 dakika boyunca duruma müdahale edilmediğini savunarak, güvenlik görevlilerini suçladı.

    Muhammed Mursi
    © AA / Ahmed Omar
    Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti
    Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yaşamını yitirmesinin yankıları sürüyor.

    İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Mursi'nin arkadaşları ve meslektaşları güvenlik güçlerini kafes içinde tutulan Mursi'yi kurtarmak için ilk yardım müdahalesinde bulunmamakla suçladı. 

    İddiaya göre, mahkeme salonunda baygınlık geçirmesine karşın güvenlik görevlilerinin Mursi’ye 20 dakikadan uzun süre yardım etmeyerek ölüme terk etti.

    'AMBULANS 30 DAKİKA SONRA GELDİ'

    Babası ve erkek kardeşi Mursi ile birlikte yargılanan Abdullah el-Haddad, tanıkların kendisine Mursi yere çöktüğü zaman yetkililerden kimsenin yardım etmediğini söylediğini aktardı.

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
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    Haddad, şu ifadeleri kullandı, "Gardiyanlar onu dışarı çıkarıncaya kadar bir süre yerde kaldı. Ambulans 30 dakika sonra geldi. Diğer sanıklar onun yere düştüğünü fark edince bağırmaya başladılar. Bazıları doktor olan sanıklar gardiyanlardan ona yardım edebilmek için izin istediler ya da gardiyanların ilk yardım müdahalesinde bulunmasını istediler. Kasıtlı şekilde yardım etmediler. Gardiyanlar tutukluların bağırmaya başlamasından sonra tutuklu ailelerini mahkeme salonundan çıkardı.”

    'İNSANLAR DUVARLARA VURMAYA BAŞLADI'

    Haddad’ın iddiaları, darbeden önce Mursi'nin kabinesinde Uluslararası İşbirliği Bakanı olan Amr Darrag tarafından da dile getirildi. Darrag, Mursi yere düştükten sonra yaklaşık 30 dakika yardım edilmediğini öne sürdü.

    Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
    © AA / Ahmed Omar / Stringer
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    Darrag ayrıca Mursi'nin gözaltında uygun tıbbi tedavi görmesine izin verilmediğini de vurguladı. 

    İsmini vermeyen bir aktivist de, “Mursi, konuşmasını kestikten yaklaşık 10 dakika sonra kafesin içindeki insanlar Mursi'nin bilincini kaybettiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek duvarlara vurmaya başladılar. Ailelerin haykırışlarına rağmen polis 20 dakikadan fazla bir süre hiçbir şey yapmadı” iddiasında bulundu.

    Mısır Başsavcılığı iddiaları reddediyor ve Mursi'nin ‘derhal’ hastaneye nakledildiğini savunuyor.

    MÜSLÜMAN KARDEŞLER DE 'KASITLI' DİYOR

    © REUTERS / Amr Dalsh
    Mısır ‘Mursi'ye yönelik tıbbi ihmal’ suçlamasını reddetti
    2012'de halkoyuyla Mısır Cumhurbaşkanı seçilen, 2013 yılında darbeyle görevine son verilen Muhammed Mursi, 67 yaşındaydı ve tutuklu olarak yargılanıyordu.

    Mursi, pazartesi günü Kahire’de casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında aniden bayılmış ve daha sonra hayatını kaybetmişti.

    Mursi'nin mensubu olduğu Müslüman Kardeşler hareketi de Mısır yetkililerini altı yıldır hapiste olan eski cumhurbaşkanını ‘yavaşça ve kasıtlı olarak öldürmekle’ suçluyor.

    Ailesi ve insan hakları savunucuları, Mursi’nin tutukluluk şartlarının son derece kötü olduğunu savunuyor ve ölümü konusunda bağımsız bir soruşturma çağrısı yapıyor.

    Etiketler:
    ölüm, darbe, ilk yardım, Muhammed Mursi, Mısır
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