Sudan başsavcısı görevden alındı

Hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestolar Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in darbe ile görevden alınmasının ardından da devam etmişti.

Beşir’in yerine ülkeyi yönetmek için Askeri Geçiş Konseyi’nin geldiği Sudan’da görevden almalar sürüyor. Son olarak Sudan Başsavcısı Elvelid Seyyid Ahmed Mahmud görevden alındı.

Mahmud’un görevden alınması, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 3 Haziran’da Savunma Bakanlığı önünde gerçekleştirilen protestolara müdahale edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından gerçekleşti.

Mahmud’un yerine ise Abdullah Ahmed Abdullah atandı.