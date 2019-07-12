Nijer'de tekne alabora oldu: 11 ölü

Nijer’in güneyindeki Maradi bölgesinde, bir teknenin alabora olması sonucu 11 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.

Yerel basındaki haberlere göre, Goulbin Maradi Nehri'nde seyreden ve yaklaşık 50 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.

Yetkililer, olayda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin kaybolduğunu aktardı.