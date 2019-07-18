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09:19 18 Temmuz 2019
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    Nijerya'da korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin 3. makinisti: Teslim olmak zorunda kaldık

    © AA /
    Afrika
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    Nijerya'da korsan saldırısına uğrayan Paksoy-1 üçüncü makinisti Onur Tağ, şirkete yolladığı bir videoda yaşadıklarını, “Ateş açtılar. Gemiye telsizle ulaşarak teslim olmamızı, yoksa gemiyi yakacaklarını söylediler. Teslim olmak zorunda kaldık. Gemiye kancalı merdivenle tırmandılar. Tüm olay 30 dakika sürdü” diye anlattı.

    Nijerya açıklarında Türk gemisi Paksoy-1’e saldıran ve aralarında geminin süvarisi Serkan Arsoy, İkinci Kaptan Hüseyin Zabun, Üçüncü Kaptan Ersin Yılmaz, Usta Gemici Serdar Çetinkaya’nın da bulunduğu 10 personeli kaçıran korsanlar, geride bıraktıkları 8 personelin yardım isteyememesi için geminin tüm iletişim sistemini tahrip etti.

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    DHA
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    Korsan saldırısı altındayken yardım talebinde bulunan Paksoy-1 gemisine Gana Deniz Kuvvetleri yardıma koştu. Askeri geminin eşlik ettiği Paksoy-1, Akra Limanı’na yanaştırıldı.

    VİDEOLU MESAJ

    Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre Paksoy-1’de korsanların geride bıraktığı 8 personel, gemiyi işleten şirket Kadıoğlu Denizcilik’e gönderdikleri videoda yaşadıklarını ve geminin durumunu anlattı. Üçüncü Makinist Onur Tağ yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

    “Biz tam yolla ilerlerken iki botla gelip gemiye ateş açtılar. Sonra geminin arka tarafından kanca atarak yukarı çıkmak istediler. Buna engel olduk. Daha sonra yeniden ateş açtılar. Hepimiz makine dairesinde toplandık. Geminin yan tarafından uzun kancalı merdivenlerle geminin üzerine tırmanmaya başladılar. Biz bu sırada yardım sinyali gönderiyorduk. Gemiye telsizle ulaşarak teslim olmamızı, yoksa gemiyi yakacaklarını söylediler. Teslim olmak zorunda kaldık. Tüm olay 30 dakika sürdü. Arkadaşlarımızı yanlarına alarak gittiler. Daha sonra gemiyi Gana’da limana yanaştırdık. Kalanların sağlık durumları çok iyi."

    Personel ayrıca ailelerine de toplu halde çekildikleri bir fotoğraf göndererek sağlık durumlarının iyi olduğunu haber verdi.

    ÇALIŞMALAR GİZLİ

    Korsanların beraberinde götürdüğü, aralarında geminin süvarisi Serkan Arsoy, İkinci Kaptan Hüseyin Zabun, Üçüncü Kaptan Ersin Yılmaz, Usta Gemici Serdar Çetinkaya’nın da bulunduğu 10 personeli kurtarmak için başlatılan çalışmalar gizlilik içerisinde yürütülüyor. Geminin işletmecisi Kadıoğlu Denizcilik firmasının yetkilileri gemi ve personelle ilgili tüm bilgileri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileriyle paylaştı. Devreye Dışişleri Bakanlığı da girdi. Geminin götürüldüğü Gana ve kaçırıldığı Nijerya’da hükümetler aracılığıyla görüşmeler yapıldı. 

    © DHA /
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    Kadıoğlu Denizcilik firması, Gana Deniz Kuvvetleri tarafından Akra Limanı’na götürülen Paksoy-1 gemisini teslim almaları için yeni personel gönderdi. Gemi personelin teslim almasının ardından Türkiye’ye getirilecek.

    'UMUTLA BEKLİYORUZ'

    Kaçırılan personelden Serdar Çetinkaya’nın kardeşi Serkan Çetinkaya, “Diken üstünde bekliyoruz. Yetkililer ellerinden geleni zaten yapıyorlar. Şu an irtibat yok, kaçıranların ne istediği, ne isteyeceği 3-4 gün olmasına rağmen belli değil. Söylentiler yüzde 90 fidye olduğu yönünde” dedi. 

    Kadıoğlu Denizcilik’in Operasyon Müdürü Numan Paksoy ise şu ana kadar kendilerine gelen hiçbir talebin olmadığını ancak gerekli tüm girişimleri yapmaya devam ettiklerini belirterek “Dün gece geç saatlere kadar buradaydık. Telefonlarımız açık kontak olur mu diye bekledik ama gelen bir talep yok. Taleplerini bekliyoruz genelde psikolojik bir baskı oluşturmak için bu talepleri genelde bekletiyorlarmış herhalde öyle bir süreci yaşıyoruz. Çok kısa zamanda geleceğini bekliyoruz“ açıklamasını yaptı.

    SALDIRIYA UĞRAYAN SEKİZİNCİ GEMİ

    2019 yılının ilk sekiz ayında yüzlerce gemi Afrika’da korsan saldırısına uğradı. Paksoy-1 ise Nijerya’da saldırıya uğrayan sekizinci Türk gemisi oldu.

    Etiketler:
    makinist, Gemi, Türk, Saldırı, Korsan, Nijerya
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