Eski Fas Başbakanı'ndan iktidardaki partisine Fransızca tepkisi

Eski Fas Başbakanı Abdelilah Benkirane ve JDP Genel Sekreteri Abdelilah Benkirane, meclisten geçen eğitim yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta okullarda bazı konuların Fransızca olarak öğretilmesini öngören bir madde içeren Eğitim Reformu Yasası, Temsilciler Meclisi'ndeki bir komisyonda çoğunluk tarafından oylanmıştı.

Benkirane, yaptığı açıklamada, "Arapça bir ilke meselesidir. İslami referansa sahip bir partinin (JDP) eğitimde Arapça dilinden vazgeçmesi ve sömürgecilik dili ile değiştirmesi talihsiz ve utanç verici bir şey" ifadelerini kullandı.

"Politikada baskıların olduğu anlaşılabilir, ancak insanların geri çekilmemesi gereken sınırlar var" diyen Benkirane, "Arapça konusunda baskıya maruz kalan ilk taraf biz değiliz. (Önceki hükümetlere öncülük ettiği dönemde) Sosyalist Halk Güçleri Birliği ve Kurtuluş Partisi'ne de baskı uygulandı" diye konuştu.