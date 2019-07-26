Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sibsi’nin cenaze töreni için Tunus'a gidecek

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkent Tunus'ta yarın toprağa verilecek Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin cenazesine katılacak. Sibsi'nin cenaze törenine birçok devlet başkanı ve yabancı heyetin katılımı bekleniyor. Oktay'ın, Sibsi'nin cenazesine katılacak devlet başkanları ve muhatapları ile görüşmeler yapması planlanıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, 93 yaşında, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.