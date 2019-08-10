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14:20 10 Ağustos 2019
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    Şort giydikleri için kafa kesme tehdidiyle karşılaşan Belçikalı kadınlar, Fas'ı terk etti

    © Fotolia / Travelbook
    Afrika
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    Fas'ın küçük bir köyünde gönüllü bir projeye katılan 37 kişilik grup içinde yer alan üç Belçikalı genç kızın şort giydikleri gerekçesiyle kafa kesme tehdidiyle karşılaştığı ve ülkeyi terk etme kararı aldığı belirtildi. Geçen yıl aralık ayında iki İskandinav kadın turist Faslı cihatçılar tarafından kafaları kesilerek öldürülmüştü.

    Fas bayrağı
    © Sputnik / Наталья Селиверстова
    Fas'ta iki turist IŞİD tarafından öldürüldü
    Belçika merkezli uluslararası gönüllü çalışma örgütü Bouworde'nin yol inşaatı için Fas'ın Adar köyüne gönderdiği 37 kişilik grup içinden üç Belçikalı genç kız, köyün ilkokul öğretmeninin şort giydikleri gerekçesiyle kafalarının kesilmesi gerektiği tehdidiyle karşılaştı.

    Kadınların şantiye alanında şortlarıyla çalışırken çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan öğretmen, sosyal medyada İslam'a saygı göstermeyenlere ders verilmesi gerektiği iddiasıyla cihatçılara kadınların kafalarının kesilmesi için çağrı yaptı.

    'FAS'A YENİ GRUP GÖNDERİLEMEYECEK'

    Fas'ta öldürülen iki Avrupalı turist- Dane Louisa Jespersen - Maren Ueland
    © AP Photo /
    'Fas'ta iki Avrupalı turisti öldürenler IŞİD'den emir almadı'

    Bunun üzerine üç Belçikalı Fas'ı terk etme kararı aldı. 

    Bouworde'den de Fas'taki kampları iptal kararı geldi. Örgüt "Bize Fas'a yeni grup gönderilmemesi tavsiye edildi. Tavsiyeye uyup Fas'ta gelecekte yapacağımız kampların hepsini iptal ettik" dedi. 

    Bouworde, Faslı yetkililerin bu grubun güvenliğiyle ilgili garanti verdiğini, bunun üzerine diğer 34 kişinin kalmaya karar verdiğini aktardı.

    Gözaltına alınan 26 yaşındaki zanlının ise terör eylemine teşvik suçlamasından yargılanacağı açıklandı. 

    ŞORTLULARA DESTEK EYLEMLERİ

    Abdullah Çakıroğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Şort giydiği için Ayşegül Terzi'ye tekme atan Çakıroğlu'nun cezası 2 yıla düşürüldü

    Facebook ve diğer sosyal medyada olaya yoğun tepki gösterilirken "YES WE SHORT!", "Herkese şort" gibi başlıklarla eylem örgütlendi. Fas'ın Kazablanka kentinin meşhur plajı, bugün Belçikalı kadınlara destek gösterisine sahne olacak.

    Eylemle ilgili Facebook'ta 'aşırılıkçı düşünceleri dayatıp ülkemizin imajını yok etmek isteyen gericilere mesaj' verildiği belirtilirken Belçikalı gönüllülere teşekkür için Bouworde'ye çiçek gönderilmesi çağrısı yapıldı.

    ŞORT DESTEĞİNE 'LAİK TERÖRİZM' TEPKİSİ

    İsveç'in Malmö kentinde otobüs şoförü tarafından 'çok az giyinmiş' olduğu gerekçesiyle azarlanarak otobüsten indirilen 19 yaşındaki Amanda Hansson
    © Fotoğraf : Facebook/Amanda Hansson
    İsveç'te şortlu bir kadının 'yeterince giyinmemişsin' denilerek otobüsten indirilmesine büyük tepki

    Faslı milletvekili Ali el-Asri ise sosyal medyada Belçikalı kadınlara destek için yazılan mesajlara tepki gösterdi. Facebook hesabından "Avrupalılar ne zamandan beri yüzme kıyafetleri ile yol çalışmaları yapıyor?" paylaşımını yapan El Asri, gelen tepkileri ise "Laik terörizm" olarak niteledi.

    Aralık ayında Norveçli Maren Ueland ile Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen Atlas Dağları'nda kafaları kesilerek öldürülmüştü. Yakalanan ve geçen ay ölüm cezasına çarptırılan katiller, IŞİD'e biat ettiklerini belirtmişti.

     

    Etiketler:
    cihatçı, IŞİD, şort, Belçika, Fas
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