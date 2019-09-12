Sudan hükümeti ile silahlı hareketler ekimde müzakere masasına oturacak

Süleyman, tarafların bugün imzaladığı anlaşmanın silahlı gruplardan tutuklanan ve esir alınanların serbest bırakılması, kapsamlı ateşkes, insani koridorların açılması ve çatışma bölgelerinde zarar görenlere yardım edilmesini kapsadığını aktardı.
Egemenlik Konseyi Sözcüsü, iki ay içerisinde sağlanması hedeflenen barış anlaşmasına hazırlık kapsamında, konseyin, eski rejim döneminde tutuklananların tamamının salıverilmesi ve silahlı hareketlerin bazı liderleri hakkındaki geçmişte verilen cezaların iptalini taahhüt ettiğini ifade etti.
İlkeler anlaşması, Sudan hükümeti adına Egemenlik Konseyi Sözcüsü ve orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dakalu ile Devrimci Cephe liderleri ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütünün (SPLM-N) Abdulaziz Adem el-Hulu liderliğindeki kanadı tarafından imza altına alındı. Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ise anlaşmada şahit olarak yer aldı.
Görüşmelerde, Güney Sudan Devlet Başkanı Orgeneral Salva Kiir Mayardit tarafından sunulan girişim çerçevesinde, Sudan’daki savaşı sonlandıracak barış anlaşmasına varılması hedefleniyor.
Müzakerelerde Sudan'ı Egemenlik Konseyi üyesi ve Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu temsil ediyor. Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da müzakerelere katılmak için bugün Cuba'ya hareket edecek.
Cibril İbrahim liderliğindeki Adalet ve Eşitlik ile Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi Darfur'da; Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N) ise 2011'den itibaren Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor. Kendi arasında ikiye bölünen SPLM-N'nin bir kanadını Güney Kurdufan'da Abdulaziz Adem el-Hulu, diğer kanadını Mavi Nil'de Malik Akkar temsil ediyor.
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