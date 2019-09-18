Liberya'da yatılı okulda yangın: En az 30 çocuk hayatını kaybetti

Polis Sözcüsü Moses Carter, basına yaptığı açıklamada, başkent Monrovia yakınındaki Paynesville bölgesinde Kur'an-ı Kerim eğitimi verilen yatılı okulda çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğünü belirtti.

School fire leaves many children dead in Liberia https://t.co/LUr8OephQm pic.twitter.com/4rzEarlw52 — BBC News Africa (@BBCAfrica) September 18, 2019

​Carter, çocukların Kur'an-ı Kerim öğrendikleri sırada yangın çıktığını ifade ederek yangının sebebinin henüz bilinmediğini aktardı.

Devlet Başkanı George Weah, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Dün gece Paynesville bölgesindeki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu durum, mağdurların aileleri ve Liberya için zor" ifadesini kullandı.

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved — George Weah (@GeorgeWeahOff) September 18, 2019

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