Nijerya'da bir binada çoğunluğu çocuk 300'den fazla kişi zincirlenmiş bir halde bulundu

Nijerya’nın kuzeyinde yer alan Kaduna şehrindeki bir binada çoğunluğu çocuk, 300’den fazla kişinin zincirlenmiş bir halde bulunduğu belirtildi.

Nijerya polisi, ‘şüpheli faaliyet yürütülüyor’ ihbarı üzerine yapılan baskında bileklerinden zincirlenmiş halde 300’den fazla kişinin bulunduğunu duyurdu.

Çoğunluğu Nijeryalı olan mağdurların işkence gördüğü, aç bırakıldığı ve cinsel tacize uğradığı belirtildi. Binanın, insan kaçakçılığı için kullanılmasından şüpheleniyor.

Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, binanın bir İslam okuluna ev sahipliği yaptığını ve olayla ilgili yedi kişinin gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınan kişilerin okulda öğretmenlik yaptığı belirtildi.

Sabo, mağdurlardan iki kişinin Burkina Faso’dan geldiğini tespit ettiklerini, kalanların çoğunluğunun kuzey Nijerya’da yaşayan aileleri tarafından getirildiğini söyledi. Çocuklardan bazılar polise verdiği ifadede, ailelerin kendilerini okulda sandığını söyledi.

Çocukların tıbbi ve psikolojik değerlendirmeden geçirildiği, ailelerine teslim edilene kadar da polis gözetiminde olacakları belirtildi.

300 men and boys are freed from 'house of torture' Islamic boarding school where they were chained up, raped by staff and starved 'in the name of teaching them the Koran' in Nigeria https://t.co/2HwdyqyE25 — Daily Mail Online (@MailOnline) September 27, 2019

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