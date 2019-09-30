Cenaze tartışması sona erdi, endişeler sürüyor: 'Bedeni çalınır' diyen aile Mugabe'yi çelik tabutla defnetti

Zimbabve’nin eski lideri Robert Mugabe, uzun süren tartışmaların ardından doğduğu köyde defnedildi. “İnsanlar onun bedeninin peşinde” diyen ailesi Mugabe’yi çelik bir tabutla toprağa verdi, tabutun üzeri de betonla kaplandı.

Zimbabve’nin eski lideri Robert Mugabe’nin cenazesi, ailesi ve hükümet arasında yaklaşık 20 gündür devam eden anlaşmazlığın ardından hafta sonu defnedilebildi.

Ailenin isteği üzerin Mugabe, cumartesi günü doğduğu köy olan Zvimba’da, ikinci eşi Grace Mugabe’nin evinin yakınındaki bir alanda özel bir törenle toprağa verildi.

Ancak defin, sıradışı önlemleri de gözler önüne serdi.

Singapur’da 6 Eylül’de yaşamını yitiren lideri taşıyan tabutun başkent Harere’ye getirildikten sonra ‘güvenlik gerekçesiyle’ değiştirildiği belirtildi.

Mugabe’nin en büyük yeğeni Leo Mugabe, “İnsanlar gerçekten onun vücudunun ya da vücudundan parçaların peşinde, o yüzden kurcalanmaya dayanıklı bir şey (tabut) istedik. Bu nedenle tabut değiştirildi” dedi.

Çelikten yapılan tabutun üzeri de betonla kapatıldı.

© AFP 2019 / JEKESAI NJIKIZANA Robert Mugabe'nin çelikten yapılan tabutun üzeri de betonla kapatıldı.

Robert Mugabe, Zimbabve'yi 37 yıl yönettikten sonra 2017'de istifaya zorlanmış ve 93 yaşında görevi bırakmıştı.

95 yaşındaki Mugabe, 6 Eylül'de tedavi gördüğü Singapur'da ‘ilerlemiş kanser’ nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Mugabe’nin iki hafta önce yapılan resmi cenaze törenine Afrikalı bazı liderler katılırken, Zimbabveliler 60 bin kapasiteli stadyumun ancak dörtte birini doldurmuştu.

Zimbabve hükümeti, Mugabe'nin, ulusal mezarlıkta inşa edilecek anıt kabirde gömülmesi önerisini, ailenin karşı çıkması üzerine iptal etmişti.