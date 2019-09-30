Cenaze tartışması sona erdi, endişeler sürüyor: 'Bedeni çalınır' diyen aile Mugabe'yi çelik tabutla defnetti

Ailenin isteği üzerin Mugabe, cumartesi günü doğduğu köy olan Zvimba’da, ikinci eşi Grace Mugabe’nin evinin yakınındaki bir alanda özel bir törenle toprağa verildi.
Ancak defin, sıradışı önlemleri de gözler önüne serdi.
Singapur’da 6 Eylül’de yaşamını yitiren lideri taşıyan tabutun başkent Harere’ye getirildikten sonra ‘güvenlik gerekçesiyle’ değiştirildiği belirtildi.
Mugabe’nin en büyük yeğeni Leo Mugabe, “İnsanlar gerçekten onun vücudunun ya da vücudundan parçaların peşinde, o yüzden kurcalanmaya dayanıklı bir şey (tabut) istedik. Bu nedenle tabut değiştirildi” dedi.
Çelikten yapılan tabutun üzeri de betonla kapatıldı.
95 yaşındaki Mugabe, 6 Eylül'de tedavi gördüğü Singapur'da ‘ilerlemiş kanser’ nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Mugabe’nin iki hafta önce yapılan resmi cenaze törenine Afrikalı bazı liderler katılırken, Zimbabveliler 60 bin kapasiteli stadyumun ancak dörtte birini doldurmuştu.
Zimbabve hükümeti, Mugabe'nin, ulusal mezarlıkta inşa edilecek anıt kabirde gömülmesi önerisini, ailenin karşı çıkması üzerine iptal etmişti.
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