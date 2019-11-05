Rusya: BM himayesinde Libya içi diyalog bir an önce başlamalıdır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda Tubu Halk Kongresi Başkanı Adem el-Tibavi ve yanındaki heyetle bir araya gelerek Libya’daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Moskova, Libya’nın tüm etnik ve dini grupların haklarına saygı duyulan, tek ve egemen bir devlet olarak siyasi bir çözüm bulunması ve sürdürülebilir kalkınması amacıyla BM himayesinde kapsayıcı bir Libya içi müzakere sürecinin bir an önce başlaması gerektiğinin önemini vurguladı” ifadelerine yer verildi.

Eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden beri Libya'da iktidar farklı güç merkezleri arasında bölünmüş durumda. BM'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti Trablus'ta yer alırken, ülkenin doğusundaki hükümet Hafter'e destek veriyor.