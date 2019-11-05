Nijerya'da her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce ölüyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da salgın hastalıklar ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce hayatını kaybediyor.

Nijerya Nüfus Komisyonu (NPC) tarafından yayımlanan "Nijerya Nüfus Sağlığı Araştırması" verilerine göre, ülkede çocuklar daha çok sıtma, kolera ve tifo gibi hastalıklar nedeniyle ölüyor.

Ülkede her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce hayatını kaybediyor, kadınların yüzde 59'u ise hala evde doğum yapıyor. Bu durum da çocuk ölümlerini artıyor.

Araştırmada ayrıca, atılan adımlara rağmen 2013 verileriyle kıyaslandığında çocuklarda ölüm oranlarında dikkate değer bir düşüş olmadığının altı çizildi.