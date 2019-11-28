Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı ile görüştü

Söz konusu mutabakat muhtıralarıyla iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin güçlendirmesinin hedeflendiği bildirildi.
Basına kapalı görüşme 2 saat 15 dakika sürmüş, görüşme sonrası Erdoğan ve beraberindeki heyet, Libya heyeti ile yemek yemişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.
Söz konusu mutabakat muhtıralarıyla iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin güçlendirmesinin hedeflendiği bildirildi.
Basına kapalı görüşme 2 saat 15 dakika sürmüş, görüşme sonrası Erdoğan ve beraberindeki heyet, Libya heyeti ile yemek yemişti.
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