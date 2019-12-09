Sudan, Yemen'deki asker sayısını 15 binden 5 bine düşürdü

Başbakan Hamduk, ABD ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yemen’de askeri bir çözüm yok. Siyasi bir çözüme ulaşılmasını arzuluyoruz. Yemen’deki kardeşlerimize yardıma hazır ve istekliyiz. Sudan’daki asker sayımız en düşük seviyesinde 15 binden 5 bine düştü.” dedi.

Hamduk, dün ABD’de katıldığı bir konferansta da Yemen’deki askerlerini kesinlikle çekeceklerini vurgulamıştı.

ABD’de çok sayıda bakan ve kongre üyeleri ile görüştüğünü belirten Hamduk, "Ziyaretimizin ABD’nin Sudan’a yaptırımları, ikili ilişkiler ve Sudan’ın borçları meselesi olmak üzere 3 hedefi vardı. ABD dönüşü intibam, çok şey elde ettik. Aynı şekilde devam edersek Sudan’ı en iyiye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Hamduk, Washington ile diyaloğun sürdüğünü ve yaptırımların tamamen kaldırılması için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hedasi Barajı konusuna değinen Hamduk, Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında baraj konusunda fikir birliğine varmak için Washington yönetimiyle birlikte Kahire ve Addis Ababa’yı yakınlaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Husiler Sudan'a 'çok geç olmadan çekilme' çağrısında bulunmuştu

Yemen'de Husilere bağlı hükümetin Savunma Bakanı Muhammed Nasır el-Atıfi, Sudan'dan ülkedeki askerlerini geri çekmesini istemişti. Atıfi, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e planlarını yakından izlediklerini belirtti, Arap Koalisyonu'nu barışa sadık olmamakla suçladı. Sudan'a Yemen'de bulunan askerlerini geri çekmesi uyarısında bulunan Atıfi, "Sudan rejimine, çok geç olmadan askerlerini Yemen'den çekme çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Atıfi, "Arap koalisyonunun saldırılarını sürdürmesi halinde sessiz kalmayacaklarını" da sözlerine ekledi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, geçen ay başkent Sana'da düzenlediği basın toplantısında, "Yemen'de 2015'ten bu yana devam eden çatışmalarda 4 bin 253 Sudanlı asker öldü. Bunların 850'si 2015-2016 yılları arasında öldü." açıklamasında bulunmuştu.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da yaptığı açıklamada Yemen'deki sorunun siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini, Arap Koalisyonu bünyesinde yer alan askerlerini geri çağıracaklarını ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

ABD, Sudan'a terörü destekleyen ülke kapsamında yaptırımlarını sürdürüyor. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.