Nijer'deki bir askeri kampa saldırı: En az 70 asker öldü

Nijer'in Mali sınırına yakın Tillaberi bölgesindeki bir askeri kampa düzenlenen saldırıda en az 70 askerin öldüğü bildirildi.

Fransız haber ajansı AFP'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 70 askerin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin, "Teröristler kampı havanlarla bombaladı. Cephanelikteki ve yakıt deposundaki patlamalar ağır kayıp verilmesine neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Pazartesi günü Nijer Savunma Bakanı askeri bir noktaya düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 askerin ve 14 saldırganın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Nijer güvenlik güçleri, bölgede Boko Haram'ın yanı sıra IŞİD bağlantılı gruplarla da mücadele ediyor.

Temmuz ayında Boko Haram bünyesinde olup IŞİD tarafından desteklenen bir grup, askeri bir kampa düzenlenen ve 18 askerin öldüğü saldırıyı üstlenmişti.

Nijer, 2014'te kurulan ve Mali, Burkina Faso, Çad ve Moritanya'nın da üyesi olduğu G5 anti-cihatçı görev gücü grubu bünyesinde yer alıyor.