Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Libya Başbakanı Thani ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat imzalama hakkı yok

Libya basınında yer alan haberlere göre, Dendias, bugün Libya'nın Bingazi kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dendias'ın ülkenin doğusunda hakimiyet kuran Halife Hafter'in yanı sıra Libya Başbakanı Abdullah el Thani ve Dışişleri Bakanı Abdulhadi el-Havic ile görüştüğü aktarıldı.

Dendias'ın buradaki görüşmesinde, Libya'nın Batı tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye ile 'mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını' söylediği bildirildi.

Basında Dendias'ın Hafter ile bir araya geldiği fotoğraflar da yayınlandı.

Bingazi'nin ardından Kahire'ye giderek temaslarda bulunan Dendias, salı günü Suudi Arabistan'a, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunmuştu.

Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedeflediği belirtilen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.