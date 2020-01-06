Hafter'in ordusu: Sirte'ye girdik, limanı ve bazı bölgeleri kontrole aldık

İçsavaş durumundaki Libya'da, Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, Sirte'ye girdiklerini, limanı ve bazı bölgeleri kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Ankara'nın Libya'da savaşan taraflar içinden anlaşma yaptığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) hasmı olan Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'ndan kritik bir açıklama geldi.

Libya Ulusal Ordusu'ndan kaynaklar, Libya'nın Akdeniz kıyısındaki stratejik kenti Sirte'ye girdiğini duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu liderliğine yakın bir kaynak, Sirte'nin limanını ve bazı bölgelerini kontrol altına aldıklarını söyledi.

Kaynak, "Es Saadi askeri üssünü ve kentin bazı bölgelerini de kontrol altına aldık ve şimdi kent merkezine ilerliyoruz" dedi.

Bu gelişme, Trablus'ta askeri akademiye düzenlenen saldırıda 30 kişinin ölmesi, 30 kişinin yaralanması ve Libya Ulusal Ordusu'nun sorumluluğu üstlenmeyi reddetmesinin ardından geldi.

Sirte, aynı zamanda, 2011'de NATO destekli askeri müdahale sonucunda cihatçılar tarafından devrilen ve linç edilen Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin doğup büyüdüğü ve öldürüldüğü kent.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise deniz yetki paylaşım ve askeri işbirliği anlaşması imzaladığı UMH'ye destek için "peyderpey" asker gönderdiğini açıklamıştı.