Hafter ordusu, Libya’nın iki limanını gemilere kapattı

Sky News Arabia televizyonu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Libya Ulusal Ordusu, Liman ve Denizcilik İdaresi’ne, gemilerin Misrata ve Humus limanlarına girişinin yasaklandığını uluslararası düzeyde duyurma emrini verdi” diye bildirdi.
Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolündeki Misrata ve Humus limanlarını gemilere kapatma kararı aldı.
Sky News Arabia televizyonu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Libya Ulusal Ordusu, Liman ve Denizcilik İdaresi’ne, gemilerin Misrata ve Humus limanlarına girişinin yasaklandığını uluslararası düzeyde duyurma emrini verdi” diye bildirdi.
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