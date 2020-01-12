Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul etti

Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Türkiye ve Rusya tarafından yapılan ateşkes çağrısını kabul ederek 12 Ocak saat 00.01'den (TSİ 01:00) itibaren ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurdu.