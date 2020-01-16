Mısır’dan gözaltına alınan AA muhabirleriyle ilgili açıklama

Kahire'de Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin gözaltına alınmasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya Mısır’dan yanıt geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kişilerin ‘terörist Müslüman Kardeşler örgütünün kurduğu ve Türkiye tarafından desteklenen bir şirket adı altında çalıştığını’ iddia etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafiz, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Kahire’de Anadolu Ajansı’nın (AA) muhabirlerinin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı tamamen reddettiklerini ifade eden Hafiz, gözaltına alınan kişilerin yasal olmayan ‘Türk elektronik medya komiteleri’ için çalıştıklarını savundu.

'Mısır'ın imajını bozmak amacıyla haber yapıyorlar'

Söz konusu kişilerin "Mısır'daki siyasi, güvenlik ve hukuki durumlarla ilgili uydurma ve yanlış haberleri yaymak üzere terörist Müslüman Kardeşler örgütünün kurduğu ve Türkiye tarafından desteklenen bir şirket adı altında çalıştığını” ifade eden sözcü, ‘ülkenin ulusal ve uluslararası imajını bozmak amacıyla bu haberlerin Türkiye’deki inlere gönderildiğini’ söyledi.

'Türkiye basın özgürlüğünde en kötü ülkelerden biri'

Tüm prosedürlerin yasalara uygun olduğunu belirten Hafiz, ‘Türkiye’nin temel özgürlükler başta olmak üzere ifade ve basın özgürlüğü konusunda en kötü ülkelerden biri olduğunu’ öne sürerek, ‘Türkiye’nin yaptığı açıklamayı çirkin bulduklarını ifade etti.

Türkiye’nin ‘eski bir hayal üzerine kurulan sahte şanları canlandırmak amacıyla bölgedeki halkların kaderini silah zoruyla kontrol etmek için radikal terörist milisleri desteklediğini iddia eden Mısırlı sözcü, Türkiye’nin basın konusunda çamura battığını söyledi.

'180 ülke arasında 157. sırada'

Hafiz, Türkiye’nin tutuklu gazeteciler konusunda çok yüksek bir orana sahip oluğunu, 180 ülke arasında 157. sırada olduğunu, raporlara göre 2018-2019 yıllar arasında yaklaşık olarak 682 Türk gazetecinin ruhsatı (basın kartı) iptal ettiğini ifade etti.

AA Kahire ofisine önceki gece baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı olmak üzere, 4 çalışanı gözaltına almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de gözaltına alınan Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulunup Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarını bakanlığa çağırmıştı.