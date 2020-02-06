Bogdanov, BM Libya Özel Temsilcisi ile Libya'daki durumu görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’u BM himayesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Libya Ulusal Ordusu üyelerinden oluşan 5+5 formatındaki ortak askeri komitenin Cenevre’de yapılan ilk toplantısı hakkında bilgilendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede, 19 Ocak’ta Berlin’de düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı’nın sonuçları, BM Güvenlik Konseyi’nde devam eden ilgili tartışmalar ve Libya krizinin bir an önce çözüme kavuşturulması için gösterilen uluslararsı diğer teşvik edici çabalara değinildi” ifadelerine yer verildi.